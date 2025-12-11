Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после публикации отчетности Oracle - 11.12.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после публикации отчетности Oracle
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после публикации отчетности Oracle - 11.12.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после публикации отчетности Oracle
Фьючерсы Уолл-стрит в четверг днем снижаются после публикации отчетности американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation, рынки стали... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T15:28+0300
2025-12-11T15:28+0300
рынок
сша
oracle
федрезерв
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в четверг днем снижаются после публикации отчетности американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation, рынки стали осторожнее относиться к расходам, связанным с ИИ, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,14%, до 48 041 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,76%, до 25 601,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,53%, до 6 855,5 пункта. Технологический сектор обратил внимание на вышедшую ранее в четверг отчетность американского производителя ПО Oracle Corporation, данные по выручке которого не оправдали прогнозов аналитиков. "Рынки стали куда осторожнее относиться к расходам, связанным с ИИ, - это резкий контраст с серединой 2025 года, когда любое упоминание о росте капитальных затрат вызывало ажиотаж. Oracle оказалась самым слабым звеном в этой истории, в значительной степени потому, что финансирует большую часть своих инвестиций за счет долга", - цитирует агентство Блумберг стратега Panmure Liberum Сусаны Круз (Susana Cruz). Кроме того, ранее стали известны итоги двухдневного заседания Федрезерва США. Регулятор по итогам декабрьского заседания снова понизил учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых. А позднее в четверг управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по торговому балансу в США. Ожидается, что его дефицит в сентябре вырос до 63,3 миллиарда долларов с 59,6 миллиарда в августе.
сша
рынок, сша, oracle, федрезерв, nasdaq composite
Рынок, США, Oracle, Федрезерв, Nasdaq Composite
15:28 11.12.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после публикации отчетности Oracle

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после публикации отчетности производителя ПО Oracle

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в четверг днем снижаются после публикации отчетности американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation, рынки стали осторожнее относиться к расходам, связанным с ИИ, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,14%, до 48 041 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,76%, до 25 601,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,53%, до 6 855,5 пункта.
Технологический сектор обратил внимание на вышедшую ранее в четверг отчетность американского производителя ПО Oracle Corporation, данные по выручке которого не оправдали прогнозов аналитиков.
"Рынки стали куда осторожнее относиться к расходам, связанным с ИИ, - это резкий контраст с серединой 2025 года, когда любое упоминание о росте капитальных затрат вызывало ажиотаж. Oracle оказалась самым слабым звеном в этой истории, в значительной степени потому, что финансирует большую часть своих инвестиций за счет долга", - цитирует агентство Блумберг стратега Panmure Liberum Сусаны Круз (Susana Cruz).
Кроме того, ранее стали известны итоги двухдневного заседания Федрезерва США. Регулятор по итогам декабрьского заседания снова понизил учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.
А позднее в четверг управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по торговому балансу в США. Ожидается, что его дефицит в сентябре вырос до 63,3 миллиарда долларов с 59,6 миллиарда в августе.
 
РынокСШАOracleФедрезервNasdaq Composite
 
 
