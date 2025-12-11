https://1prime.ru/20251211/gaz-865452244.html
Цены на газ в Европе выросли на два процента
Цены на газ в Европе выросли на два процента - 11.12.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли на два процента
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в четверг - до 327 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T21:22+0300
2025-12-11T21:22+0300
2025-12-11T21:22+0300
энергетика
газ
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в четверг - до 327 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 327,9 доллара (+2,4%), что также стало ценовым максимумом. Ценовой минимум составил 321 доллар (+0,2%). Последние фьючерсы торговались по 327 долларов (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 320,2 доллара за тысячу кубометров. В ходе торгов среды показатель опустился ниже отметки 320 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 мая 2024 года. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251210/gaz-865391278.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_443906c21be24e573248853d17250044.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе выросли на два процента
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%, до 327 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в четверг - до 327 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 327,9 доллара (+2,4%), что также стало ценовым максимумом. Ценовой минимум составил 321 доллар (+0,2%). Последние фьючерсы торговались по 327 долларов (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 320,2 доллара за тысячу кубометров.
В ходе торгов среды показатель опустился ниже отметки 320 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 мая 2024 года.
В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Эксперт оценил перспективу поставок российского газа для хаба в Турции