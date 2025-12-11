https://1prime.ru/20251211/gaz-865452244.html

Цены на газ в Европе выросли на два процента

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в четверг - до 327 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.12.2025, ПРАЙМ

энергетика

газ

европа

нидерланды

ice

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в четверг - до 327 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 327,9 доллара (+2,4%), что также стало ценовым максимумом. Ценовой минимум составил 321 доллар (+0,2%). Последние фьючерсы торговались по 327 долларов (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 320,2 доллара за тысячу кубометров. В ходе торгов среды показатель опустился ниже отметки 320 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 мая 2024 года. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

газ, европа, нидерланды, ice