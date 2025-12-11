Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Израиля приветствовал шаги США против МУС
Глава МИД Израиля приветствовал шаги США против МУС
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио приветствовал шаги американской администрации против Международного уголовного суда (МУС). "Я также приветствовал шаги администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа против так называемого Международного уголовного суда", - написал Саар в социальной сети X. Глава МИД Израиля также сообщил, что обсудил с госсекретарем США общие возможности и проблемы на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. В феврале Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечалось, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру. В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы МО страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
мировая экономика, сша, израиль, ближний восток, марко рубио, марк рубио, биньямин нетаньяху, мус, мид
Глава МИД Израиля приветствовал шаги США против МУС

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио приветствовал шаги американской администрации против Международного уголовного суда (МУС).
"Я также приветствовал шаги администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа против так называемого Международного уголовного суда", - написал Саар в социальной сети X.
Глава МИД Израиля также сообщил, что обсудил с госсекретарем США общие возможности и проблемы на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке.
В феврале Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечалось, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы МО страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
 
