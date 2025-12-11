https://1prime.ru/20251211/gosavtoinspektsiya-865439953.html

ГАИ напомнила о необходимости перерегистрации авто в новых регионах

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Автовладельцы в новых регионах России обязаны получить российские документы и номера на автомобили до конца 2025 года, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции РФ. В ведомстве предупредили об ответственности за использование старых регистрационных знаков после получения российских документов и номеров. Такие действия квалифицируются как административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ (использование заведомо подложных государственных регистрационных знаков). "Госавтоинспекция напоминает, что согласно действующему законодательству граждане и юридические лица, постоянно проживавшие на территориях новых субъектов на момент их принятия в состав Российской Федерации, обязаны до конца 2025 года заменить документы и регистрационные знаки транспортных средств на российские", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года тем, кто управляет незарегистрированным автомобилем, грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей, а в случае повторного нарушения можно лишиться прав. В настоящее время в новых регионах РФ функционируют 34 подразделения Госавтоинспекции, где принимают население, среди которых есть мобильные комплексы. 12 подразделений работают в ЛНР, 11 - в ДНР, семь - в Запорожской области и четыре - в Херсонской. С августа 2022 года проведено уже более 1,2 миллиона регистрационных действий с транспортными средствами жителей новых регионов.

