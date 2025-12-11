https://1prime.ru/20251211/gosduma-865421055.html

В Госдуме призвали не использовать биометрию при онлайн-продажах алкоголя

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Биометрия не должна использоваться при онлайн-продажах алкоголя и табака, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). "Биометрия не должна использоваться при продажах алкоголя и табака, потому что это создает проблемы безопасности, проблемы нашим детям… Если продавать алкоголь, табак и другие вредные вещества, энергетики и взрывчатку онлайн, то это просто приведет к сложностям в вопросах безопасности, об этом сказали в МВД", - отметил Гусев. Парламентарий добавил, что биометрия фактически будет способствовать росту потребления алкоголя и табака. По словам депутата, в стране ещё есть нерешенные проблемы с устранением нелегальных каналов продажи алкоголя и табака, и применение биометрии усугубит ситуацию. При этом Гусев подчеркнул, что биометрия полезна в борьбе с мошенниками, и ее можно использовать в других сферах, например - банковской. "Пока мы не наведем порядок в оффлайне с продажей алкоголя, табака и других вредных веществ, нет смысла вводить биометрию даже на уровне эксперимента", - заключил парламентарий.

