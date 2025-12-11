https://1prime.ru/20251211/gosduma-865422644.html

В Госдуме рассказали о порядке увольнения иностранцев

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Работодатель с 1 марта 2026 года сможет расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании нормативных правовых актов регионального уровня, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия"). "Региональные акты будут официально считаться основанием для расторжения трудового договора с 1 марта 2026 года. Если работодателю необходимо сократить численность иностранных работников, то он сможет расторгнуть трудовой договор в соответствии с нормативными правовыми актами регионального уровня", - сказал он. Депутат добавил, что на данный момент основанием для увольнения иностранца или лица без гражданства является необходимость привести численность работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, постановлениями правительства или указами президента РФ. "До подписания президентом закона региональные ограничения не были включены в этот перечень", - отметил парламентарий. Антропенко напомнил, что ранее регионы получили право устанавливать ограничения на привлечение иностранной рабочей силы. "За невыполнение обязанности работодателем по предписанию в установленный срок привести численность иностранных работников в соответствие может грозить штраф. Для юрлиц - от 800 тысяч рублей до миллиона рублей, либо административная ответственность в виде приостановления деятельности до 90 суток", - рассказал он.

