В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную торговлю новогодними товарами

2025-12-11T02:32+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Штраф до 200 тысяч рублей может грозить за незаконную торговлю новогодними товарами, включая елки, мандарины и красную икру, с использованием автомобилей во дворах жилых домов, за повторное нарушение сумма штрафа может увеличиться до 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. "В преддверии новогодних праздников часто фиксируются случаи, когда некоторые предприимчивые соседи хотят подзаработать и открывают стихийные торговые точки, реализуя товары прямо из багажников автомобилей во дворах своих домов. В ассортименте, как правило, елки, мандарины и даже красная икра. Хочу напомнить, что за незаконную торговлю из машины в России предусмотрены штрафы: для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей", - сказал Аксененко. По словам парламентария, организация такой торговли нарушает не только закон, но и санитарные нормы, так как при этом не соблюдаются условия хранения и отпуска продукции, особенно это касается икры. "Отравиться таким товаром очень просто, поэтому стоит дважды подумать, прежде чем совершать покупки в таких точках, это может быть опасно для здоровья", - добавил он. Аксененко отметил, что при повторном нарушении данной нормы в течение года также предусмотрены штрафные санкции: для граждан - 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 500 тысяч рублей. "Если вы столкнулись с ситуацией, когда во дворе началась несанкционированная коммерческая деятельность, в первую очередь рекомендуется обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Там вам помогут зафиксировать факт нарушения и направить обращение в соответствующие контролирующие органы — административные инспекции, муниципальные службы или полицию. Можно также сразу вызвать на место нарушения участкового", - добавил он. Депутат уточнил, что жалобы на неправомерное использование придомовой территории принимаются от граждан через портал "Госуслуги" или в территориальном органе местного самоуправления. Он также рекомендовал сопровождать обращения фото- и видеоматериалами для повышения их эффективности.

