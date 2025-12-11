https://1prime.ru/20251211/gosduma-865423885.html
В Госдуме предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров и предпенсионеров
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров и россиян предпенсионного возраста.
Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен в Госдуму в среду. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона подготовлен в целях установления пониженных налоговых ставок по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов пенсионеров и лиц предпенсионного возраста", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается освободить от уплаты НДФЛ с заработной платы пенсионеров, доход которых не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума для пенсионера.
"Сегодня это почти 22,9 тысячи рублей... "Справедливая Россия" предлагает снизить налоговую нагрузку для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, уплачивающих НДФЛ в размере 13%, чьи доходы не превышают 2,4 миллиона рублей в год", - добавил он.
Лидер партии отметил, что отметил, что пенсии в России не облагаются налогом на доходы физических лиц, но со своих доходов НДФЛ в размере 13% отчисляют его и работающие пенсионеры, и предпенсионеры.
"Сегодня налоговая система не учитывает, что у этих категорий граждан доходы, как правило, ограничены, и возможности их увеличить — минимальны. При этом повышаются расходы на медицину. Мы предлагаем, чтобы пенсионеры, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, не платили НДФЛ с зарплаты или своих подработок", - рассказала Лантратова РИА Новости.
Она уточнила, что для тех, чьи доходы выше этого порога, ставки НДФЛ необходимо снизить вдвое — до 50% от действующих, а для предпенсионеров — до 75% от текущих, что может стать хорошим стимулом продолжать работать, не теряя в доходах.
Предлагаемые изменения, по словам главы думского комитета, не затрагивают специальные ставки (например, 35% с выигрышей или для нерезидентов), и речь идет только о доходах от труда и подобных источниках, облагаемых по общей шкале.
"Налоговая система должна быть не только эффективной, но и гуманной. Пожилые граждане честно отработали всю жизнь. А предпенсионеры находятся как раз на том этапе, когда важно не вытеснять их с рынка труда, а поддерживать", - подытожила Лантратова.
