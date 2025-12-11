Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа
В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В регионах РФ может быть принято решение о переводе работников на удалёнку при подъеме заболеваемости гриппом, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). Свыше 23,4 тысячи случаев гриппа зарегистрировано в РФ за неделю, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм гриппа, сообщали в Роспотребнадзоре. "Речь идёт о степени распространенности, о превышении эпидемического порога, потому что в некоторых случаях такие решения принимаются локально. Отменяются публичные мероприятия. Если говорить об удалёнке, это в любом случае будет требоваться согласие работодателя и возможности техничнически осуществить такую работу. Но я не исключаю, что такие решения могут быть приняты, если возникнет высокий подъем с большим количеством осложнений и скажем так те на сегодня опасения, которые сегодня существуют в отношении гонконгского гриппа будут подтверждены", - сказал он. Депутат отметил, что каждый регион на эпидемию реагирует отдельно. "Если будет общенациональная угроза, тогда принимается решение на федеральном уровне, но такой угрозы пока нет", - заключил парламентарий.
11:04 11.12.2025
 
В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа

Ртутный градусник
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В регионах РФ может быть принято решение о переводе работников на удалёнку при подъеме заболеваемости гриппом, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).
Свыше 23,4 тысячи случаев гриппа зарегистрировано в РФ за неделю, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм гриппа, сообщали в Роспотребнадзоре.
"Речь идёт о степени распространенности, о превышении эпидемического порога, потому что в некоторых случаях такие решения принимаются локально. Отменяются публичные мероприятия. Если говорить об удалёнке, это в любом случае будет требоваться согласие работодателя и возможности техничнически осуществить такую работу. Но я не исключаю, что такие решения могут быть приняты, если возникнет высокий подъем с большим количеством осложнений и скажем так те на сегодня опасения, которые сегодня существуют в отношении гонконгского гриппа будут подтверждены", - сказал он.
Депутат отметил, что каждый регион на эпидемию реагирует отдельно.
"Если будет общенациональная угроза, тогда принимается решение на федеральном уровне, но такой угрозы пока нет", - заключил парламентарий.
 
Заголовок открываемого материала