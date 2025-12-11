https://1prime.ru/20251211/gripp-865431429.html

В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа

В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа - 11.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа

В регионах РФ может быть принято решение о переводе работников на удалёнку при подъеме заболеваемости гриппом, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T11:04+0300

2025-12-11T11:04+0300

2025-12-11T11:04+0300

общество

бизнес

россия

рф

госдума

кпрф

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/83173/32/831733211_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_67ed0734a7307642a0d2eb656bd8b515.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В регионах РФ может быть принято решение о переводе работников на удалёнку при подъеме заболеваемости гриппом, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). Свыше 23,4 тысячи случаев гриппа зарегистрировано в РФ за неделю, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм гриппа, сообщали в Роспотребнадзоре. "Речь идёт о степени распространенности, о превышении эпидемического порога, потому что в некоторых случаях такие решения принимаются локально. Отменяются публичные мероприятия. Если говорить об удалёнке, это в любом случае будет требоваться согласие работодателя и возможности техничнически осуществить такую работу. Но я не исключаю, что такие решения могут быть приняты, если возникнет высокий подъем с большим количеством осложнений и скажем так те на сегодня опасения, которые сегодня существуют в отношении гонконгского гриппа будут подтверждены", - сказал он. Депутат отметил, что каждый регион на эпидемию реагирует отдельно. "Если будет общенациональная угроза, тогда принимается решение на федеральном уровне, но такой угрозы пока нет", - заключил парламентарий.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, рф, госдума, кпрф, роспотребнадзор