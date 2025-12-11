https://1prime.ru/20251211/import-865451104.html
США в сентябре сократили импорт товаров из России почти на четверть
США в сентябре сократили импорт товаров из России почти на четверть - 11.12.2025, ПРАЙМ
США в сентябре сократили импорт товаров из России почти на четверть
США в сентябре сократили импорт товаров из РФ почти на четверть по сравнению с августом, подсчитало РИА Новости на основе новых данных американского... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T20:33+0300
2025-12-11T20:33+0300
2025-12-11T20:33+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. США в сентябре сократили импорт товаров из РФ почти на четверть по сравнению с августом, подсчитало РИА Новости на основе новых данных американского статистического агентства. Так, в сентябре импорт российских товаров в США составил 157,9 миллиона долларов, что почти на 23% меньше значения в предыдущем месяце. В сравнении с сентябрем 2024 года падение импорта из РФ составило 6%. А вот экспорт американских товаров в Россию в сентябре вырос на 13,7% к августу и достиг 55,6 миллиона долларов. В сравнении с тем же месяцем прошлого года рост составляет почти 5%.
сша
рф
мировая экономика, россия, сша, рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ
США в сентябре сократили импорт товаров из России почти на четверть
