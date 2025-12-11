https://1prime.ru/20251211/import-865451104.html

США в сентябре сократили импорт товаров из России почти на четверть

США в сентябре сократили импорт товаров из России почти на четверть - 11.12.2025, ПРАЙМ

США в сентябре сократили импорт товаров из России почти на четверть

США в сентябре сократили импорт товаров из РФ почти на четверть по сравнению с августом, подсчитало РИА Новости на основе новых данных американского... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T20:33+0300

2025-12-11T20:33+0300

2025-12-11T20:33+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg

ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. США в сентябре сократили импорт товаров из РФ почти на четверть по сравнению с августом, подсчитало РИА Новости на основе новых данных американского статистического агентства. Так, в сентябре импорт российских товаров в США составил 157,9 миллиона долларов, что почти на 23% меньше значения в предыдущем месяце. В сравнении с сентябрем 2024 года падение импорта из РФ составило 6%. А вот экспорт американских товаров в Россию в сентябре вырос на 13,7% к августу и достиг 55,6 миллиона долларов. В сравнении с тем же месяцем прошлого года рост составляет почти 5%.

https://1prime.ru/20251206/rubl-865245819.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, рф