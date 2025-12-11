Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в сентябре сократили импорт товаров из России почти на четверть - 11.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. США в сентябре сократили импорт товаров из РФ почти на четверть по сравнению с августом, подсчитало РИА Новости на основе новых данных американского статистического агентства. Так, в сентябре импорт российских товаров в США составил 157,9 миллиона долларов, что почти на 23% меньше значения в предыдущем месяце. В сравнении с сентябрем 2024 года падение импорта из РФ составило 6%. А вот экспорт американских товаров в Россию в сентябре вырос на 13,7% к августу и достиг 55,6 миллиона долларов. В сравнении с тем же месяцем прошлого года рост составляет почти 5%.
20:33 11.12.2025
 
США в сентябре сократили импорт товаров из России почти на четверть

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАРФ
 
 
Заголовок открываемого материала