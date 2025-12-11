https://1prime.ru/20251211/indeks-865435981.html

Европейские фондовые индексы преимущественно растут

Европейские фондовые индексы преимущественно растут - 11.12.2025, ПРАЙМ

Европейские фондовые индексы преимущественно растут

Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, свидетельствует данные торгов. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T12:26+0300

2025-12-11T12:26+0300

2025-12-11T12:26+0300

рынок

индексы

торги

европа

лондон

dax

sap

citigroup

https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_78ce2a0bbdad657c15abffa0bb7eb50d.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, свидетельствует данные торгов. По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 слабо рос - на 0,06%, до 9 661,56 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,55%, до 8 066,64 пункта, немецкий DAX опускался на 0,05%, до 24 097,03 пункта. На снижение немецкого индекса DAX оказывают в большей степени дешевеющие более чем на 2,3% акции производителя программного обеспечения SAP. Котировки падают на фоне негативных настроений в технологическом секторе, вызванных отчетностью американской Oracle Corporation, данные по выручке которой не оправдали прогнозов аналитиков. Бумаги немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero снижаются в цене примерно на 5% после того, как Citigroup понизила их рейтинг до "продавать" с "нейтрального". Акции энергетической Drax растут в цене на 1,64% в Лондоне после того, как компания сообщила о планах по строительству центра обработки данных и ожиданиях получения основной прибыли по итогам 2025 года, соответствующей высокому уровню прогнозов аналитиков, которые приводит агентство Рейтер.

европа

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, европа, лондон, dax, sap, citigroup