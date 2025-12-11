Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские фондовые индексы преимущественно растут - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/indeks-865435981.html
Европейские фондовые индексы преимущественно растут
Европейские фондовые индексы преимущественно растут - 11.12.2025, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы преимущественно растут
Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, свидетельствует данные торгов. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T12:26+0300
2025-12-11T12:26+0300
рынок
индексы
торги
европа
лондон
dax
sap
citigroup
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_78ce2a0bbdad657c15abffa0bb7eb50d.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, свидетельствует данные торгов. По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 слабо рос - на 0,06%, до 9 661,56 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,55%, до 8 066,64 пункта, немецкий DAX опускался на 0,05%, до 24 097,03 пункта. На снижение немецкого индекса DAX оказывают в большей степени дешевеющие более чем на 2,3% акции производителя программного обеспечения SAP. Котировки падают на фоне негативных настроений в технологическом секторе, вызванных отчетностью американской Oracle Corporation, данные по выручке которой не оправдали прогнозов аналитиков. Бумаги немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero снижаются в цене примерно на 5% после того, как Citigroup понизила их рейтинг до "продавать" с "нейтрального". Акции энергетической Drax растут в цене на 1,64% в Лондоне после того, как компания сообщила о планах по строительству центра обработки данных и ожиданиях получения основной прибыли по итогам 2025 года, соответствующей высокому уровню прогнозов аналитиков, которые приводит агентство Рейтер.
европа
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_66:0:1435:1027_1920x0_80_0_0_f1c35bdf6bdd432e3346c66b3c82b227.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа, лондон, dax, sap, citigroup
Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ЛОНДОН, DAX, SAP, Citigroup
12:26 11.12.2025
 
Европейские фондовые индексы преимущественно растут

Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут

© fotolia.com / PavelisБиржи Европы
Биржи Европы - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Биржи Европы. Архивное фото
© fotolia.com / Pavelis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, свидетельствует данные торгов.
По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 слабо рос - на 0,06%, до 9 661,56 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,55%, до 8 066,64 пункта, немецкий DAX опускался на 0,05%, до 24 097,03 пункта.
На снижение немецкого индекса DAX оказывают в большей степени дешевеющие более чем на 2,3% акции производителя программного обеспечения SAP. Котировки падают на фоне негативных настроений в технологическом секторе, вызванных отчетностью американской Oracle Corporation, данные по выручке которой не оправдали прогнозов аналитиков.
Бумаги немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero снижаются в цене примерно на 5% после того, как Citigroup понизила их рейтинг до "продавать" с "нейтрального".
Акции энергетической Drax растут в цене на 1,64% в Лондоне после того, как компания сообщила о планах по строительству центра обработки данных и ожиданиях получения основной прибыли по итогам 2025 года, соответствующей высокому уровню прогнозов аналитиков, которые приводит агентство Рейтер.
 
РынокИндексыТоргиЕВРОПАЛОНДОНDAXSAPCitigroup
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала