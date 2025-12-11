Европейские фондовые индексы преимущественно растут
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, свидетельствует данные торгов.
По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 слабо рос - на 0,06%, до 9 661,56 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,55%, до 8 066,64 пункта, немецкий DAX опускался на 0,05%, до 24 097,03 пункта.
На снижение немецкого индекса DAX оказывают в большей степени дешевеющие более чем на 2,3% акции производителя программного обеспечения SAP. Котировки падают на фоне негативных настроений в технологическом секторе, вызванных отчетностью американской Oracle Corporation, данные по выручке которой не оправдали прогнозов аналитиков.
Бумаги немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero снижаются в цене примерно на 5% после того, как Citigroup понизила их рейтинг до "продавать" с "нейтрального".
Акции энергетической Drax растут в цене на 1,64% в Лондоне после того, как компания сообщила о планах по строительству центра обработки данных и ожиданиях получения основной прибыли по итогам 2025 года, соответствующей высокому уровню прогнозов аналитиков, которые приводит агентство Рейтер.