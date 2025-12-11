Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США в основном снижаются - 11.12.2025
Фондовые индексы США в основном снижаются
20:35 11.12.2025
 
Фондовые индексы США в основном снижаются

Фондовые индексы США в основном снижаются на фоне рыночной неопределенности

© РИА Новости . Виктор МельникУказатель на Wall Street в Нью-Йорке
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Мельник
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в четверг вечером на фоне рыночной неопределенности, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленные в среду, сдерживает техсектор снижение стоимости акций Oracle, а Dow Jones обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 19.12 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,99% относительно предыдущего закрытия - до 48 531,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - снижался на 1,06%, до 23 403,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - уменьшался на 0,35%, до 6 862,38 пункта.
"Вероятно, рекомендации ФРС США дают нам меньше, чем обычно, информации о перспективах процентных ставок по двум основным причинам. Во-первых, они знают меньше, чем обычно, о текущем состоянии экономики, поскольку приостановка работы правительства задержала публикацию экономических данных. Во-вторых, рекомендации ФРС США не учитывают, как изменится их подход после окончания срока полномочий его председателя Пауэлла в мае", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста Comerica Bank Билла Адамса (Bill Adams).
По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января 2026 года.
Акции американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation падают в цене на 13,8% после публикации слабого отчета. В частности, во втором квартале 2026 финансового года (завершился 30 ноября) выручка компании выросла на 14,2% в годовом выражении, до 16,058 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в 16,19 миллиарда. На этом фоне акции Nvidia дешевеют на 3,5%.
В то же время индекс Dow Jones обновил в ходе торгов исторический рекорд, который теперь составляет 48 564,65 пункта. Несмотря на давление техсектора, индекс поддержали другие новости: бумаги входящего в индекс Walt Disney дорожают на 1,3%. Ранее компания сообщила, что купит долю в разработчике чат-бота ChatGPT OpenAI за 1 миллиард долларов.
Инвесторы также оценивают американскую макростатистику, опубликованную до открытия торгов в США. Дефицит торгового баланса страны в сентябре неожиданно сократился - на 10,9%, до 52,8 миллиарда долларов при прогнозе в 63,3 миллиарда долларов. А число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 6 декабря выросло на 44 тысячи, до 236 тысяч; прогноз составлял 220 тысяч.
