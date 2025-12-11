Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня - 11.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,49% - до 9 703,16 пункта, французский CAC 40 - на 0,79%, до 8 085,76 пункта, немецкий DAX - на 0,68%, до 24 294,61 пункта. Акции энергетической Drax выросли в цене на 1,38% в Лондоне после того, как компания сообщила о планах по строительству центра обработки данных и ожиданиях получения основной прибыли по итогам 2025 года, соответствующей высокому уровню прогнозов аналитиков, которые приводит агентство Рейтер. Бумаги немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero снизились в цене на 5,3% после того, как Citigroup понизила их рейтинг до "продавать" с "нейтрального".
рынок, индексы, торги, европа, лондон, dax, citigroup
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ЛОНДОН, DAX, Citigroup
21:20 11.12.2025
 
Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня

По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,49%, французский CAC 40 — на 0,79%

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,49% - до 9 703,16 пункта, французский CAC 40 - на 0,79%, до 8 085,76 пункта, немецкий DAX - на 0,68%, до 24 294,61 пункта.
Акции энергетической Drax выросли в цене на 1,38% в Лондоне после того, как компания сообщила о планах по строительству центра обработки данных и ожиданиях получения основной прибыли по итогам 2025 года, соответствующей высокому уровню прогнозов аналитиков, которые приводит агентство Рейтер.
Бумаги немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero снизились в цене на 5,3% после того, как Citigroup понизила их рейтинг до "продавать" с "нейтрального".
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЕВРОПАЛОНДОНDAXCitigroup
 
 
