Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,49% - до 9 703,16 пункта, французский CAC 40 - на 0,79%, до 8 085,76 пункта, немецкий DAX - на 0,68%, до 24 294,61 пункта. Акции энергетической Drax выросли в цене на 1,38% в Лондоне после того, как компания сообщила о планах по строительству центра обработки данных и ожиданиях получения основной прибыли по итогам 2025 года, соответствующей высокому уровню прогнозов аналитиков, которые приводит агентство Рейтер. Бумаги немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero снизились в цене на 5,3% после того, как Citigroup понизила их рейтинг до "продавать" с "нейтрального".

