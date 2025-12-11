https://1prime.ru/20251211/infljatsija-865420855.html

АКРА: инфляция в Казахстане на конец года составит 11,8%

АКРА: инфляция в Казахстане на конец года составит 11,8%

2025-12-11T00:22+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Инфляция в Казахстане на конец текущего года составит 11,8% - таким образом, показатель далек от целевого уровня, который установил Центробанк страны, более чем на 6 процентных пунктов, следует из прогнозов рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомилось РИА Новости. "По оценкам агентства, на конец 2025 года индекс потребительских цен составит 11,8%, что выводит среднегодовую потребительскую инфляцию на уровень 11,3%. Следовательно, цель регулятора по инфляции на уровне 5% на конец текущего года будет превышена более чем на 6 п.п.", - прогнозируют эксперты. Если же экономика страны не столкнется с новыми "серьезными шоками", то инфляция достигнет целевого уровня не ранее, чем в 2027-2028 годах, отмечается в прогнозе. При этом аналитики подчеркивают, что в стране продолжает расти внутренний спрос. Поддерживает потребительскую активность реальный рост зарплат в Казахстане, который, как ожидается, составит по итогам текущего года 1,2%. Аналитики также напоминают, что в текущем году был объявлен мораторий на рост цен на горюче-смазочные материалы и тарифы ЖКХ. "При отсутствии существенных внешних валютных шоков регулятор, по мнению АКРА, будет придерживаться подхода, предусматривающего незначительное участие в курсообразовании в течение всего прогнозного периода, при этом сохранится давление на реальный эффективный курс тенге ввиду инфляционного дифференциала между Казахстаном и его торговыми партнерами в указанный период", - заключили эксперты.

