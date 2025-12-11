Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России снизится до 5,5-5,8% к концу года, заявили аналитики - 11.12.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России снизится до 5,5-5,8% к концу года, заявили аналитики
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России снизится до 5,5-5,8% к концу года, ее динамика создает пространство для более решительного снижения ключевой ставки Банка России - до 15,5%, заявили РИА Новости аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 8 декабря составила 6,34% в годовом выражении против 6,61% на 1 декабря. "Годовые темпы инфляции в базовом прогнозе снизятся с 6,6% год к году в ноябре до 5,5-5,8% по итогам года", - говорится в материалах. Предыдущий прогноз Сбербанка предполагал, что инфляция к концу года должна была быть на уровне 6,4-6,7%. "Поступившие данные с момента прошлого заседания совета директоров Банка России создают условия для более решительного снижения ставки - до 15,5% к концу 2025 года и 12% к концу 2026 года", - отмечают аналитики. По данным Росстата, инфляция в России на неделе со 2 по 8 декабря составила 0,05% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,31%. Однако, согласно прогнозам аналитиков банка, недельная инфляция в ближайшее время вырастет до 0,1-0,15% за счет сезонности и подготовки компаний к ожидаемому повышению НДС. "Основной риск для краткосрочного прогноза - динамика плодоовощной продукции... В этом году цены на плодоовощные упали к декабрю на 11% с начала года (за счет овощей), тогда как в аналогичные периоды 2023-2024 годов выросли на 12-17%", - отмечают аналитики. Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6,5-7%. В октябре регулятор снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 19 декабря.
07:28 11.12.2025
 
Инфляция в России снизится до 5,5-5,8% к концу года, заявили аналитики

Сбербанк: инфляция в России снизится до 5,5-5,8% к концу года

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России снизится до 5,5-5,8% к концу года, ее динамика создает пространство для более решительного снижения ключевой ставки Банка России - до 15,5%, заявили РИА Новости аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 8 декабря составила 6,34% в годовом выражении против 6,61% на 1 декабря.
"Годовые темпы инфляции в базовом прогнозе снизятся с 6,6% год к году в ноябре до 5,5-5,8% по итогам года", - говорится в материалах.
Предыдущий прогноз Сбербанка предполагал, что инфляция к концу года должна была быть на уровне 6,4-6,7%.
"Поступившие данные с момента прошлого заседания совета директоров Банка России создают условия для более решительного снижения ставки - до 15,5% к концу 2025 года и 12% к концу 2026 года", - отмечают аналитики.
По данным Росстата, инфляция в России на неделе со 2 по 8 декабря составила 0,05% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,31%.
Однако, согласно прогнозам аналитиков банка, недельная инфляция в ближайшее время вырастет до 0,1-0,15% за счет сезонности и подготовки компаний к ожидаемому повышению НДС.
"Основной риск для краткосрочного прогноза - динамика плодоовощной продукции... В этом году цены на плодоовощные упали к декабрю на 11% с начала года (за счет овощей), тогда как в аналогичные периоды 2023-2024 годов выросли на 12-17%", - отмечают аналитики.
Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6,5-7%. В октябре регулятор снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 19 декабря.
 
