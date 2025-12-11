Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Испании оформили около 40 виз для россиян, разделяющих ценности России - 11.12.2025
В Испании оформили около 40 виз для россиян, разделяющих ценности России
В Испании оформили около 40 виз для россиян, разделяющих ценности России - 11.12.2025, ПРАЙМ
В Испании оформили около 40 виз для россиян, разделяющих ценности России
Российские консульские учреждения в Испании оформили около 40 виз иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности России, в рамках указа... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T02:11+0300
2025-12-11T02:11+0300
МАДРИД, 11 дек - ПРАЙМ. Российские консульские учреждения в Испании оформили около 40 виз иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности России, в рамках указа президента РФ, позволяющего таким заявителям переехать в Россию, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Согласно этому указу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут временно жить в России без подтверждения владения русским языком. "К нам обращаются также и за выдачей виз для иностранцев, разделяющих наши традиционные духовно-нравственные ценности в соответствии с указом президента РФ от 19.08.2024 №702. Такие визы позволяют заявителю по переезде в Россию оформить разрешение на временное проживание (РВП) по упрощенной процедуре. Всего российскими консульствами в Испании оформлено около 40 таких виз", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что в целом нагрузка на загранучреждения в Испании остаётся высокой. Только в 2025 году за помощью в консульский отдел в Мадриде обратились более 15 тысяч россиян, проживающих или временно находящихся в Испании. В большинстве случаев речь идёт о выдаче российских документов, нотариальных и регистрационных услугах, а также получении информационно-консультационной поддержки. Среди обращений встречаются и сложные случаи, связанные со смертью граждан, задержаниями, опекой над несовершеннолетними, наследственными вопросами и судебными спорами. Будаев обратил внимание и на то, что интерес к оформлению документов и получению различных консульских услуг сохраняется среди релокантов, прибывших в Испанию в последние годы. "Услуги оказываются всем нашим гражданам вне зависимости от политических взглядов. При этом российский загранпаспорт может быть не выдан, если заявитель находится в розыске, заочно осужден, имеет в России непогашенные долги или незакрытое судопроизводство. Тут важно отметить, что за последние несколько лет в Испании увеличилось количество релокантов из России, переехавших сюда по различным причинам, включая несогласие с действиями российской власти. Все они свободно обращаются в консульские загранучреждения в Мадриде и Барселоне", - сказал собеседник агентства.
В Испании оформили около 40 виз для россиян, разделяющих ценности России

Консульства в Испании оформили около 40 виз иностранцам, разделяющим ценности России

МАДРИД, 11 дек - ПРАЙМ. Российские консульские учреждения в Испании оформили около 40 виз иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности России, в рамках указа президента РФ, позволяющего таким заявителям переехать в Россию, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев.
В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Согласно этому указу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут временно жить в России без подтверждения владения русским языком.
"К нам обращаются также и за выдачей виз для иностранцев, разделяющих наши традиционные духовно-нравственные ценности в соответствии с указом президента РФ от 19.08.2024 №702. Такие визы позволяют заявителю по переезде в Россию оформить разрешение на временное проживание (РВП) по упрощенной процедуре. Всего российскими консульствами в Испании оформлено около 40 таких виз", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что в целом нагрузка на загранучреждения в Испании остаётся высокой. Только в 2025 году за помощью в консульский отдел в Мадриде обратились более 15 тысяч россиян, проживающих или временно находящихся в Испании. В большинстве случаев речь идёт о выдаче российских документов, нотариальных и регистрационных услугах, а также получении информационно-консультационной поддержки. Среди обращений встречаются и сложные случаи, связанные со смертью граждан, задержаниями, опекой над несовершеннолетними, наследственными вопросами и судебными спорами.
Будаев обратил внимание и на то, что интерес к оформлению документов и получению различных консульских услуг сохраняется среди релокантов, прибывших в Испанию в последние годы.
"Услуги оказываются всем нашим гражданам вне зависимости от политических взглядов. При этом российский загранпаспорт может быть не выдан, если заявитель находится в розыске, заочно осужден, имеет в России непогашенные долги или незакрытое судопроизводство. Тут важно отметить, что за последние несколько лет в Испании увеличилось количество релокантов из России, переехавших сюда по различным причинам, включая несогласие с действиями российской власти. Все они свободно обращаются в консульские загранучреждения в Мадриде и Барселоне", - сказал собеседник агентства.
 
