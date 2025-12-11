Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии приняли самый крупный со времен пандемии допбюджет - 11.12.2025
В Японии приняли самый крупный со времен пандемии допбюджет
экономика
мировая экономика
япония
ТОКИО, 11 дек – ПРАЙМ. Бюджетный комитет нижней палаты парламента Японии принял в четверг дополнительный бюджет на текущий финансовый год (до 31 марта 2026 года) на сумму 18,3 триллиона иен (117,5 миллиарда долларов), трансляция заседания шла в прямом эфире. Этот дополнительный бюджет стал самым крупным со времен пандемии. За дополнительный бюджет помимо правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии обновления Японии (Ниппон исин-но-кай) проголосовали и ушедшая в оппозицию партия "Комэйито", и оппозиционная Народно-демократическая партия. Основная цель дополнительного бюджета – меры по борьбе с ростом цен. На экономические меры будет выделено 17,7 триллиона иен (113,68 миллиарда долларов), львиную долю которых 8,9 триллиона иен (57,16 миллиарда долларов) составят траты на борьбу с ростом цен, выделение единовременных пособий по 20 тысяч иен (128 долларов) на ребенка, субсидий для сдерживания роста цен на электричество и газ. На укрепление оборонной и дипломатической мощи предусмотрено выделение 1,66 триллиона иен (10,66 миллиарда долларов). Запасной фонд, который может быть потрачен на ликвидацию последствий стихийных бедствий и на борьбу с медведями, составит 709,8 миллиарда иен (4,56 миллиарда долларов). "(Дополнительный бюджет) окажет сильную помощь семьям с детьми, испытывающим сильное влияние роста цен", - подчеркнула на заседании премьер-министр Японии Санаэ Такаити. После бюджетного комитета проект дополнительного бюджета будет направлен на рассмотрение нижней палаты парламента, которая, как ожидается, примет его в тот же день.
мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
07:34 11.12.2025 (обновлено: 07:41 11.12.2025)
 
В Японии приняли самый крупный со времен пандемии допбюджет

Бюджетный комитет нижней палаты парламента Японии принял допбюджет на $117,5 миллиарда

ТОКИО, 11 дек – ПРАЙМ. Бюджетный комитет нижней палаты парламента Японии принял в четверг дополнительный бюджет на текущий финансовый год (до 31 марта 2026 года) на сумму 18,3 триллиона иен (117,5 миллиарда долларов), трансляция заседания шла в прямом эфире.
Этот дополнительный бюджет стал самым крупным со времен пандемии. За дополнительный бюджет помимо правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии обновления Японии (Ниппон исин-но-кай) проголосовали и ушедшая в оппозицию партия "Комэйито", и оппозиционная Народно-демократическая партия.
Основная цель дополнительного бюджета – меры по борьбе с ростом цен. На экономические меры будет выделено 17,7 триллиона иен (113,68 миллиарда долларов), львиную долю которых 8,9 триллиона иен (57,16 миллиарда долларов) составят траты на борьбу с ростом цен, выделение единовременных пособий по 20 тысяч иен (128 долларов) на ребенка, субсидий для сдерживания роста цен на электричество и газ.
На укрепление оборонной и дипломатической мощи предусмотрено выделение 1,66 триллиона иен (10,66 миллиарда долларов). Запасной фонд, который может быть потрачен на ликвидацию последствий стихийных бедствий и на борьбу с медведями, составит 709,8 миллиарда иен (4,56 миллиарда долларов).
"(Дополнительный бюджет) окажет сильную помощь семьям с детьми, испытывающим сильное влияние роста цен", - подчеркнула на заседании премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
После бюджетного комитета проект дополнительного бюджета будет направлен на рассмотрение нижней палаты парламента, которая, как ожидается, примет его в тот же день.
 
