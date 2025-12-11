В Польше сделали провокационное заявление о Калининграде
Генерал Громадзинский пригрозил ударить по Калининграду из-за якобы угрозы от РФ
Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Польша и другие государства НАТО рассматривают возможность атаки на Калининградскую область из-за предполагаемой опасности со стороны России, сообщил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью порталу Fakt.
"За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер <…>. Сегодня нужно четко сказать русским: Мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать", — сказал он.
По мнению генерала, Варшава и ее партнеры по альянсу должны разрабатывать такие стратегические варианты, которые могли бы помешать якобы агрессивным планам России. В то же время он подчеркнул, что Польша не планирует предпринимать "крайние меры".
"Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал", — добавил Громадзинский.
В июле командующий сухопутными силами НАТО генерал Кристофер Донахью рассказал, что альянс разработал план по нейтрализации оборонного потенциала российских военных в Калининградской области. По его словам, страны НАТО реализуют стратегию под названием "линия сдерживания на восточном фланге", которая предполагает наращивание сухопутных сил и улучшение взаимодействия между военной сферой и промышленностью альянса.
Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил РИА Новости, что любое военное вторжение в этот регион встретит мгновенный и разрушительный ответ с применением всех возможных сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
В начале ноября заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил газете "Известия", что НАТО разрабатывает планы по блокаде Калининградской области. Дипломат подчеркнул, что Россия намерена использовать все доступные международно-правовые и другие ресурсы для обеспечения национальной безопасности и своих интересов в ответ на эти действия.
Россия в последнее время отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это необходимо для "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность наращиванием военной мощи НАТО в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут представлять угрозу для ее интересов.
