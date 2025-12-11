Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше сделали провокационное заявление о Калининграде
2025-12-11T16:06+0300
2025-12-11T16:06+0300
россия
польша
николай патрушев
нато
александр грушко
москва
калининград
https://cdnn.1prime.ru/img/83242/43/832424313_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f688202a7bc6878d74db0c284d74fb13.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Польша и другие государства НАТО рассматривают возможность атаки на Калининградскую область из-за предполагаемой опасности со стороны России, сообщил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью порталу Fakt. "За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер &lt;…&gt;. Сегодня нужно четко сказать русским: Мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать", — сказал он.По мнению генерала, Варшава и ее партнеры по альянсу должны разрабатывать такие стратегические варианты, которые могли бы помешать якобы агрессивным планам России. В то же время он подчеркнул, что Польша не планирует предпринимать "крайние меры". "Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал", — добавил Громадзинский.В июле командующий сухопутными силами НАТО генерал Кристофер Донахью рассказал, что альянс разработал план по нейтрализации оборонного потенциала российских военных в Калининградской области. По его словам, страны НАТО реализуют стратегию под названием "линия сдерживания на восточном фланге", которая предполагает наращивание сухопутных сил и улучшение взаимодействия между военной сферой и промышленностью альянса. Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил РИА Новости, что любое военное вторжение в этот регион встретит мгновенный и разрушительный ответ с применением всех возможных сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания. В начале ноября заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил газете "Известия", что НАТО разрабатывает планы по блокаде Калининградской области. Дипломат подчеркнул, что Россия намерена использовать все доступные международно-правовые и другие ресурсы для обеспечения национальной безопасности и своих интересов в ответ на эти действия. Россия в последнее время отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это необходимо для "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность наращиванием военной мощи НАТО в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут представлять угрозу для ее интересов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
россия, польша, николай патрушев, нато, александр грушко, москва, калининград
РОССИЯ, ПОЛЬША, Николай Патрушев, НАТО, Александр Грушко, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД
16:06 11.12.2025
 
Калининград
Калининград. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Польша и другие государства НАТО рассматривают возможность атаки на Калининградскую область из-за предполагаемой опасности со стороны России, сообщил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью порталу Fakt.
"За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер <…>. Сегодня нужно четко сказать русским: Мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать", — сказал он.
По мнению генерала, Варшава и ее партнеры по альянсу должны разрабатывать такие стратегические варианты, которые могли бы помешать якобы агрессивным планам России. В то же время он подчеркнул, что Польша не планирует предпринимать "крайние меры".
"Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал", — добавил Громадзинский.
В июле командующий сухопутными силами НАТО генерал Кристофер Донахью рассказал, что альянс разработал план по нейтрализации оборонного потенциала российских военных в Калининградской области. По его словам, страны НАТО реализуют стратегию под названием "линия сдерживания на восточном фланге", которая предполагает наращивание сухопутных сил и улучшение взаимодействия между военной сферой и промышленностью альянса.
Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил РИА Новости, что любое военное вторжение в этот регион встретит мгновенный и разрушительный ответ с применением всех возможных сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
В начале ноября заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил газете "Известия", что НАТО разрабатывает планы по блокаде Калининградской области. Дипломат подчеркнул, что Россия намерена использовать все доступные международно-правовые и другие ресурсы для обеспечения национальной безопасности и своих интересов в ответ на эти действия.
Россия в последнее время отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это необходимо для "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность наращиванием военной мощи НАТО в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут представлять угрозу для ее интересов.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
