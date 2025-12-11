https://1prime.ru/20251211/kiev-865422452.html
Киев надеется на возобновление прямой помощи от США, заявил Бут
Киев надеется на возобновление прямой помощи от США, заявил Бут - 11.12.2025, ПРАЙМ
Киев надеется на возобновление прямой помощи от США, заявил Бут
Киев надеется на возобновление прямой помощи от США с целью ее дальнейшего расхищения, заявил российский предприниматель и депутат Виктор Бут на фоне... | 11.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. Киев надеется на возобновление прямой помощи от США с целью ее дальнейшего расхищения, заявил российский предприниматель и депутат Виктор Бут на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала.
"Они надеются, что какое-нибудь чудо развернет (президента США Дональда - ред.) Трампа на 180 градусов и возобновит всю эту щедрую поддержку, пакеты (помощи - ред.), чтобы они снова смогли растратить деньги, украсть большую их часть", - заявил он в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
На следующий день бюро предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Киев надеется на возобновление прямой помощи от США, заявил Бут
Бут: Киев надеется на возобновление прямой помощи от США с целью ее расхищения
