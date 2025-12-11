https://1prime.ru/20251211/kprf-865423616.html

КПРФ предложила разрешить россиянам бесплатно проверять кредитную историю

КПРФ предложила разрешить россиянам бесплатно проверять кредитную историю - 11.12.2025, ПРАЙМ

КПРФ предложила разрешить россиянам бесплатно проверять кредитную историю

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T05:00+0300

2025-12-11T05:00+0300

2025-12-11T05:00+0300

финансы

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865423616.jpg?1765418418

МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на "Госуслугах". Соответствующий запрос коммунисты направили на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас рассмотреть возможность внедрения списка имеющихся у гражданина кредитов на портале государственных услуг Российской Федерации, а также разработать механизм информирования о новых кредитах и займах через названный портал", - говорится в документе. В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что сейчас граждане имеют право на бесплатный запрос кредитной истории только два раза в год. "Вместе с тем рост случаев мошенничества говорит о том, что необходимость в прозрачности и возможности постоянного мониторинга кредитной истории существует. Дополнительных затрат со стороны государства эта норма не потребует, но поспособствует своевременному информированию граждан о возможных случаях мошеннических действий", - сказал Афонин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия