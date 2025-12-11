https://1prime.ru/20251211/kriptovalyuta-865427647.html

Инфраструктура, нужная для работы с криптовалютой, в России есть, заявил ЦБ

Инфраструктура, нужная для работы с криптовалютой, в России есть, заявил ЦБ - 11.12.2025, ПРАЙМ

Инфраструктура, нужная для работы с криптовалютой, в России есть, заявил ЦБ

Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть, операции с ней будут совершаться в основном через действующих участников рынка на... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T08:42+0300

2025-12-11T08:42+0300

2025-12-11T08:42+0300

финансы

россия

банки

рф

владимир чистюхин

банк россия

fatf

https://cdnn.1prime.ru/img/84260/07/842600727_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_fe2333fafa12d8e3cfe82c96612e35bf.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть, операции с ней будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий; также ЦБ обдумает введение отдельной категории криптообменников и их лицензирование, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Сейчас мы обсуждаем с министерством финансов, Федеральной службой по финансовому мониторингу, другими ведомствами наши предложения и нужно ли их корректировать", - сказал он, комментируя предложения ЦБ РФ о регулировании инвестиций в криптовалюты. ЦБ в середине марта направил эти предложения в правительство. Для регулирования инвестиций в криптовалюты изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России. "К чему мы шаг за шагом приходим? Во-первых, нужно будет вносить изменения в законы: о цифровых финансовых активах, о рынке ценных бумаг, в банковское законодательство. Предполагается, что операции с криптовалютой будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий. Мы считаем, что у нас есть вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой. Надо подумать, введем ли мы отдельную категорию криптообменников. Только у них, возможно, пойдет речь о новой лицензии, но это надо обсуждать", - рассказал Чистюхин. "Во-вторых, для нас принципиально важным является "обелить" данный сектор, сделать его регулируемым. Для этого необходимо не только создать правила, как и через кого проходят операции с криптовалютой, но и установить жесткие ограничения и запреты. Все, что будет проходить вне этого контура, будет считаться нелегальной деятельностью", - продолжил он. По словам первого зампреда ЦБ, нужно также учитывать, что к вопросу регулирования криптовалют приковано серьезное международное внимание, в первую очередь - FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). "А с учетом того, насколько скрупулезно они смотрят наши правила, нужно как можно быстрее принимать регулирование. Поэтому мы отказались проводить эксперимент: у нас физически не остается времени на то, чтобы сначала его провести, а потом еще несколько лет анализировать и запускать что-то постоянное", - пояснил он.

https://1prime.ru/20250324/kripta-856044728.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, рф, владимир чистюхин, банк россия, fatf