Инфраструктура, нужная для работы с криптовалютой, в России есть, заявил ЦБ - 11.12.2025
Инфраструктура, нужная для работы с криптовалютой, в России есть, заявил ЦБ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть, операции с ней будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий; также ЦБ обдумает введение отдельной категории криптообменников и их лицензирование, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Сейчас мы обсуждаем с министерством финансов, Федеральной службой по финансовому мониторингу, другими ведомствами наши предложения и нужно ли их корректировать", - сказал он, комментируя предложения ЦБ РФ о регулировании инвестиций в криптовалюты. ЦБ в середине марта направил эти предложения в правительство. Для регулирования инвестиций в криптовалюты изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России. "К чему мы шаг за шагом приходим? Во-первых, нужно будет вносить изменения в законы: о цифровых финансовых активах, о рынке ценных бумаг, в банковское законодательство. Предполагается, что операции с криптовалютой будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий. Мы считаем, что у нас есть вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой. Надо подумать, введем ли мы отдельную категорию криптообменников. Только у них, возможно, пойдет речь о новой лицензии, но это надо обсуждать", - рассказал Чистюхин. "Во-вторых, для нас принципиально важным является "обелить" данный сектор, сделать его регулируемым. Для этого необходимо не только создать правила, как и через кого проходят операции с криптовалютой, но и установить жесткие ограничения и запреты. Все, что будет проходить вне этого контура, будет считаться нелегальной деятельностью", - продолжил он. По словам первого зампреда ЦБ, нужно также учитывать, что к вопросу регулирования криптовалют приковано серьезное международное внимание, в первую очередь - FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). "А с учетом того, насколько скрупулезно они смотрят наши правила, нужно как можно быстрее принимать регулирование. Поэтому мы отказались проводить эксперимент: у нас физически не остается времени на то, чтобы сначала его провести, а потом еще несколько лет анализировать и запускать что-то постоянное", - пояснил он.
Новости
финансы, россия, банки, рф, владимир чистюхин, банк россия, fatf
Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, Владимир Чистюхин, банк Россия, FATF
08:42 11.12.2025
 
Инфраструктура, нужная для работы с криптовалютой, в России есть, заявил ЦБ

Чистюхин: вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть

Криптовалюта
Криптовалюта. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть, операции с ней будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий; также ЦБ обдумает введение отдельной категории криптообменников и их лицензирование, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Сейчас мы обсуждаем с министерством финансов, Федеральной службой по финансовому мониторингу, другими ведомствами наши предложения и нужно ли их корректировать", - сказал он, комментируя предложения ЦБ РФ о регулировании инвестиций в криптовалюты.
ЦБ в середине марта направил эти предложения в правительство. Для регулирования инвестиций в криптовалюты изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России.
"К чему мы шаг за шагом приходим? Во-первых, нужно будет вносить изменения в законы: о цифровых финансовых активах, о рынке ценных бумаг, в банковское законодательство. Предполагается, что операции с криптовалютой будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий. Мы считаем, что у нас есть вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой. Надо подумать, введем ли мы отдельную категорию криптообменников. Только у них, возможно, пойдет речь о новой лицензии, но это надо обсуждать", - рассказал Чистюхин.
"Во-вторых, для нас принципиально важным является "обелить" данный сектор, сделать его регулируемым. Для этого необходимо не только создать правила, как и через кого проходят операции с криптовалютой, но и установить жесткие ограничения и запреты. Все, что будет проходить вне этого контура, будет считаться нелегальной деятельностью", - продолжил он.
По словам первого зампреда ЦБ, нужно также учитывать, что к вопросу регулирования криптовалют приковано серьезное международное внимание, в первую очередь - FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
"А с учетом того, насколько скрупулезно они смотрят наши правила, нужно как можно быстрее принимать регулирование. Поэтому мы отказались проводить эксперимент: у нас физически не остается времени на то, чтобы сначала его провести, а потом еще несколько лет анализировать и запускать что-то постоянное", - пояснил он.
Минэнерго рассказало, как ограничение майнинга крипты повлияло на Сибирь
Минэнерго рассказало, как ограничение майнинга крипты повлияло на Сибирь
24 марта, 11:40
 
