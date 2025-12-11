Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму предложили Трампу ознакомиться с достижениями полуострова - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251211/krym-865422280.html
В Крыму предложили Трампу ознакомиться с достижениями полуострова
В Крыму предложили Трампу ознакомиться с достижениями полуострова - 11.12.2025, ПРАЙМ
В Крыму предложили Трампу ознакомиться с достижениями полуострова
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T02:05+0300
2025-12-11T02:05+0300
экономика
общество
россия
крым
украина
севастополь
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865422280.jpg?1765407912
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с достижениями региона в составе России. Ранее Трамп в интервью изданию Politico назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал. "У Трампа правильное восприятие. Как говорил Пабло Неруда, "Крым - это орден на груди планеты Земля!". Поэтому здорово, что Трамп подметил природную красоту полуострова. Но будет еще лучше, если Трамп узнает, как изменился Крым после возвращения в Россию, сколько сделали для того, чтобы выйти из украинской безнадеги", - сказал Константинов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
крым
украина
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, крым, украина, севастополь, владимир путин, оон
Экономика, Общество , РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, СЕВАСТОПОЛЬ, Владимир Путин, ООН
02:05 11.12.2025
 
В Крыму предложили Трампу ознакомиться с достижениями полуострова

Константинов предложил Трампу ознакомиться с достижениями полуострова в составе России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с достижениями региона в составе России.
Ранее Трамп в интервью изданию Politico назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.
"У Трампа правильное восприятие. Как говорил Пабло Неруда, "Крым - это орден на груди планеты Земля!". Поэтому здорово, что Трамп подметил природную красоту полуострова. Но будет еще лучше, если Трамп узнает, как изменился Крым после возвращения в Россию, сколько сделали для того, чтобы выйти из украинской безнадеги", - сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКРЫМУКРАИНАСЕВАСТОПОЛЬВладимир ПутинООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала