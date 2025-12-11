https://1prime.ru/20251211/krym-865422280.html

В Крыму предложили Трампу ознакомиться с достижениями полуострова

В Крыму предложили Трампу ознакомиться с достижениями полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с достижениями региона в составе России. Ранее Трамп в интервью изданию Politico назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал. "У Трампа правильное восприятие. Как говорил Пабло Неруда, "Крым - это орден на груди планеты Земля!". Поэтому здорово, что Трамп подметил природную красоту полуострова. Но будет еще лучше, если Трамп узнает, как изменился Крым после возвращения в Россию, сколько сделали для того, чтобы выйти из украинской безнадеги", - сказал Константинов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

