Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сейчас немало спекуляций, вбросов и фальшивок по теме украинского урегулирования, цель которых осложнить поиск развязок, которые бы способствовали устранению первопричин кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "На лицо немало спекуляций, разного рода деструктивных вбросов, фальшивок, поэтому видим основное предназначение таких вот действий, инициированных нашими западными коллегами в том, чтобы осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт, в том числе играя против инициатив Соединенных Штатов, президента (США Дональда) Трампа, которые действительно нацелены на поиск развязок, которые будут способствовать устранению первопричин украинского кризиса", - сказал министр в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
11:47 11.12.2025
 
Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров

© РИА Новости . Станислав Красильников
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сейчас немало спекуляций, вбросов и фальшивок по теме украинского урегулирования, цель которых осложнить поиск развязок, которые бы способствовали устранению первопричин кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На лицо немало спекуляций, разного рода деструктивных вбросов, фальшивок, поэтому видим основное предназначение таких вот действий, инициированных нашими западными коллегами в том, чтобы осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт, в том числе играя против инициатив Соединенных Штатов, президента (США Дональда) Трампа, которые действительно нацелены на поиск развязок, которые будут способствовать устранению первопричин украинского кризиса", - сказал министр в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
 
