https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433192.html

Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров

Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ

Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров

Сейчас немало спекуляций, вбросов и фальшивок по теме украинского урегулирования, цель которых осложнить поиск развязок, которые бы способствовали устранению... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T11:47+0300

2025-12-11T11:47+0300

2025-12-11T11:47+0300

россия

мировая экономика

рф

сша

украина

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сейчас немало спекуляций, вбросов и фальшивок по теме украинского урегулирования, цель которых осложнить поиск развязок, которые бы способствовали устранению первопричин кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "На лицо немало спекуляций, разного рода деструктивных вбросов, фальшивок, поэтому видим основное предназначение таких вот действий, инициированных нашими западными коллегами в том, чтобы осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт, в том числе играя против инициатив Соединенных Штатов, президента (США Дональда) Трампа, которые действительно нацелены на поиск развязок, которые будут способствовать устранению первопричин украинского кризиса", - сказал министр в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.

рф

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, сша, украина, сергей лавров