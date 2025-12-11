https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433192.html
Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров
Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров
Сейчас немало спекуляций, вбросов и фальшивок по теме украинского урегулирования, цель которых осложнить поиск развязок, которые бы способствовали устранению... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T11:47+0300
2025-12-11T11:47+0300
2025-12-11T11:47+0300
россия
мировая экономика
рф
сша
украина
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сейчас немало спекуляций, вбросов и фальшивок по теме украинского урегулирования, цель которых осложнить поиск развязок, которые бы способствовали устранению первопричин кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "На лицо немало спекуляций, разного рода деструктивных вбросов, фальшивок, поэтому видим основное предназначение таких вот действий, инициированных нашими западными коллегами в том, чтобы осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт, в том числе играя против инициатив Соединенных Штатов, президента (США Дональда) Трампа, которые действительно нацелены на поиск развязок, которые будут способствовать устранению первопричин украинского кризиса", - сказал министр в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
рф
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, сша, украина, сергей лавров
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США, УКРАИНА, Сергей Лавров
Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров
Лавров: спекуляции направлены на осложнение поиска путей урегулирования на Украине