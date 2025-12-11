https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433316.html

Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров

2025-12-11T11:48+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Надо отдать должное нынешнему американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом. По нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению (украинского - ред.) конфликта политико-дипломатическими методами", - сказал Лавров, выступая на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

