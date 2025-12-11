https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433316.html
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T11:48+0300
2025-12-11T11:48+0300
2025-12-11T11:48+0300
россия
мировая экономика
сша
рф
украина
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Надо отдать должное нынешнему американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом. По нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению (украинского - ред.) конфликта политико-дипломатическими методами", - сказал Лавров, выступая на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433192.html
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, украина, сергей лавров, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров
Лавров: Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем