Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров - 11.12.2025
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T11:48+0300
2025-12-11T11:48+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Надо отдать должное нынешнему американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом. По нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению (украинского - ред.) конфликта политико-дипломатическими методами", - сказал Лавров, выступая на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
11:48 11.12.2025
 
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт, заявил Лавров

Лавров: Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Надо отдать должное нынешнему американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом. По нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению (украинского - ред.) конфликта политико-дипломатическими методами", - сказал Лавров, выступая на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров
Заголовок открываемого материала