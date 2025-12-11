https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433611.html

Россия настаивает на долгосрочном мире на Украине, заявил Лавров

Россия настаивает на долгосрочном мире на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия настаивает на пакете договоренностей о прочном и устойчивом мире на Украине с гарантиями безопасности для всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран. И наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому, поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин этого кризиса", - сказал Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

