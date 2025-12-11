Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия настаивает на долгосрочном мире на Украине, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Россия настаивает на долгосрочном мире на Украине, заявил Лавров
Россия настаивает на долгосрочном мире на Украине, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Россия настаивает на долгосрочном мире на Украине, заявил Лавров
Россия настаивает на пакете договоренностей о прочном и устойчивом мире на Украине с гарантиями безопасности для всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T11:48+0300
2025-12-11T11:48+0300
россия
мировая экономика
украина
сша
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия настаивает на пакете договоренностей о прочном и устойчивом мире на Украине с гарантиями безопасности для всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран. И наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому, поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин этого кризиса", - сказал Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433192.html
украина
сша
россия, мировая экономика, украина, сша, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Сергей Лавров, МИД РФ
11:48 11.12.2025
 
Россия настаивает на долгосрочном мире на Украине, заявил Лавров

Лавров: РФ настаивает на пакете договоренностей о прочном и устойчивом мире на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия настаивает на пакете договоренностей о прочном и устойчивом мире на Украине с гарантиями безопасности для всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран. И наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому, поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин этого кризиса", - сказал Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Сейчас немало спекуляций по миру на Украине, заявил Лавров
11:47
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАСергей ЛавровМИД РФ
 
 
