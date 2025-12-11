https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433738.html
В Европе не говорят о решении причин украинского кризиса, заявил Лавров
В Европе не говорят о решении причин украинского кризиса, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
В Европе не говорят о решении причин украинского кризиса, заявил Лавров
Никто в Европе не говорит о решении первопричин украинского кризиса, они хотят временной передышки для того, чтобы передать киевскому режиму вооружение и... | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Никто в Европе не говорит о решении первопричин украинского кризиса, они хотят временной передышки для того, чтобы передать киевскому режиму вооружение и финансовую помощь, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Никто в Европе вообще не упоминает о первопричинах (украинского конфликта – ред.) и требует только одного: немедленно прекратите боевые действия, дайте Украине и нам, европейцам, вздохнуть, выиграть время для того, чтобы хоть чуть-чуть поддержать оружием и деньгами киевский режим", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
В Европе не говорят о решении причин украинского кризиса, заявил Лавров
Лавров: никто в Европе не говорит о решении первопричин украинского кризиса