В Европе не говорят о решении причин украинского кризиса, заявил Лавров

2025-12-11T11:50+0300

общество

россия

европа

украина

рф

сергей лавров

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Никто в Европе не говорит о решении первопричин украинского кризиса, они хотят временной передышки для того, чтобы передать киевскому режиму вооружение и финансовую помощь, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Никто в Европе вообще не упоминает о первопричинах (украинского конфликта – ред.) и требует только одного: немедленно прекратите боевые действия, дайте Украине и нам, европейцам, вздохнуть, выиграть время для того, чтобы хоть чуть-чуть поддержать оружием и деньгами киевский режим", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

2025

