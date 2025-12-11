https://1prime.ru/20251211/lavrov-865434014.html

Запад истощил ресурсы для ведения прокси-войны против России, заявил Лавров

2025-12-11T11:53+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Финансовые, военные и материально-технические ресурсы стран Запада, которые выделялись для ведения прокси-войны против России, истощаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "На Западе ресурсы на ведение прокси-войны (против РФ - ред.) финансовые, материально-технические и военные истощаются", - заявил он в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433316.html

