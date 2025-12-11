Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад истощил ресурсы для ведения прокси-войны против России, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Запад истощил ресурсы для ведения прокси-войны против России, заявил Лавров
Запад истощил ресурсы для ведения прокси-войны против России, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Запад истощил ресурсы для ведения прокси-войны против России, заявил Лавров
Финансовые, военные и материально-технические ресурсы стран Запада, которые выделялись для ведения прокси-войны против России, истощаются, заявил министр... | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Финансовые, военные и материально-технические ресурсы стран Запада, которые выделялись для ведения прокси-войны против России, истощаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "На Западе ресурсы на ведение прокси-войны (против РФ - ред.) финансовые, материально-технические и военные истощаются", - заявил он в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
11:53 11.12.2025
 
Запад истощил ресурсы для ведения прокси-войны против России, заявил Лавров

Лавров: выделенные для ведения прокси-войны против России ресурсы Запада истощаются

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Финансовые, военные и материально-технические ресурсы стран Запада, которые выделялись для ведения прокси-войны против России, истощаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На Западе ресурсы на ведение прокси-войны (против РФ - ред.) финансовые, материально-технические и военные истощаются", - заявил он в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
