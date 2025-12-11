https://1prime.ru/20251211/lavrov-865434598.html
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ - 11.12.2025, ПРАЙМ
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Украина передала 201 тело российских военных, заявил министр иностранных дел России Сергей... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T12:16+0300
2025-12-11T12:16+0300
2025-12-11T12:16+0300
общество
россия
украина
киев
сергей лавров
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Украина передала 201 тело российских военных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433316.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, украина, киев, сергей лавров, всу
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров, ВСУ
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ
Лавров: Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ получила 201