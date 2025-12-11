https://1prime.ru/20251211/lavrov-865434598.html

Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ

общество

россия

украина

киев

сергей лавров

всу

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Украина передала 201 тело российских военных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

