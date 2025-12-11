https://1prime.ru/20251211/lavrov-865435594.html
Людские потери ВСУ давно перевалили за миллион, заявил Лавров
2025-12-11T12:22+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Людские потери вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, батальоны "Азов"* (организация признана террористической и запрещена - ред.) и прочие неонацистские структуры, и, конечно, подпитывался еще некоторыми запрещенными субстанциями в повседневной жизни, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.*внесена в список террористических организаций
