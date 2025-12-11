Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Людские потери ВСУ давно перевалили за миллион, заявил Лавров - 11.12.2025
Людские потери ВСУ давно перевалили за миллион, заявил Лавров
Людские потери ВСУ давно перевалили за миллион, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Людские потери ВСУ давно перевалили за миллион, заявил Лавров
Людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда... | 11.12.2025, ПРАЙМ
россия
общество
украина
сергей лавров
всу
мид рф
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Людские потери вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, батальоны "Азов"* (организация признана террористической и запрещена - ред.) и прочие неонацистские структуры, и, конечно, подпитывался еще некоторыми запрещенными субстанциями в повседневной жизни, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.*внесена в список террористических организаций
украина
россия, общество, украина, сергей лавров, всу, мид рф
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Сергей Лавров, ВСУ, МИД РФ
12:22 11.12.2025
 
Людские потери ВСУ давно перевалили за миллион, заявил Лавров

Лавров: потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Людские потери вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, батальоны "Азов"* (организация признана террористической и запрещена - ред.) и прочие неонацистские структуры, и, конечно, подпитывался еще некоторыми запрещенными субстанциями в повседневной жизни, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
*внесена в список террористических организаций
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАСергей ЛавровВСУМИД РФ
 
 
