Лавров назвал затягивание конфликта вопросом выживания для Зеленского

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Затягивание конфликта стало для Зеленского вопросом политического, а, возможно, и физического выживания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "На Украине разразился коррупционный скандал, и в свете этого затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а, может быть, и физического выживания", - сказал министр в ходе посольского круглого стола, посвященного урегулированию вокруг Украины.

