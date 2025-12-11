https://1prime.ru/20251211/lavrov-865435863.html
Лавров назвал затягивание конфликта вопросом выживания для Зеленского
Лавров назвал затягивание конфликта вопросом выживания для Зеленского - 11.12.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал затягивание конфликта вопросом выживания для Зеленского
Затягивание конфликта стало для Зеленского вопросом политического, а, возможно, и физического выживания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Затягивание конфликта стало для Зеленского вопросом политического, а, возможно, и физического выживания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "На Украине разразился коррупционный скандал, и в свете этого затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а, может быть, и физического выживания", - сказал министр в ходе посольского круглого стола, посвященного урегулированию вокруг Украины.
