США и Россия устранили все недопонимания в переговорах, заявил Лавров
США и Россия устранили все недопонимания в переговорах, заявил Лавров
2025-12-11T12:27+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В переговорах с США по Украине все возможные недоразумения и недопонимания были устранены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Теперь здесь в наших переговорах с американцами по украинской проблеме я лично считаю, что недоразумения и недопонимания были устранены", - отметил Лавров в ходе посольского круглого стола по вопросам урегулирования на Украине.
