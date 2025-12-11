Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Россия устранили все недопонимания в переговорах, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
США и Россия устранили все недопонимания в переговорах, заявил Лавров
США и Россия устранили все недопонимания в переговорах, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
США и Россия устранили все недопонимания в переговорах, заявил Лавров
В переговорах с США по Украине все возможные недоразумения и недопонимания были устранены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T12:27+0300
2025-12-11T12:27+0300
россия
общество
украина
сша
рф
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В переговорах с США по Украине все возможные недоразумения и недопонимания были устранены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Теперь здесь в наших переговорах с американцами по украинской проблеме я лично считаю, что недоразумения и недопонимания были устранены", - отметил Лавров в ходе посольского круглого стола по вопросам урегулирования на Украине.
украина
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b6775b212ee455fc97ed469e8e60a41.jpg
1920
1920
true
россия, общество, украина, сша, рф, сергей лавров
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Сергей Лавров
12:27 11.12.2025
 
США и Россия устранили все недопонимания в переговорах, заявил Лавров

Лавров: все возможные недоразумения в переговорах с США по Украине устранены

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Переговоры Россия–США
Переговоры Россия–США - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Переговоры Россия–США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В переговорах с США по Украине все возможные недоразумения и недопонимания были устранены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Теперь здесь в наших переговорах с американцами по украинской проблеме я лично считаю, что недоразумения и недопонимания были устранены", - отметил Лавров в ходе посольского круглого стола по вопросам урегулирования на Украине.
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАСШАРФСергей Лавров
 
 
