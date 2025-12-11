Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: Россия и США достигли пониманий о нейтральном статусе Киева - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/lavrov-865436250.html
Лавров: Россия и США достигли пониманий о нейтральном статусе Киева
Лавров: Россия и США достигли пониманий о нейтральном статусе Киева - 11.12.2025, ПРАЙМ
Лавров: Россия и США достигли пониманий о нейтральном статусе Киева
Достигнутые Россией и США на Аляске понимания по Украине касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Киева, заявил российский министр | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T12:28+0300
2025-12-11T12:28+0300
россия
общество
аляска
украина
сша
сергей лавров
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Достигнутые Россией и США на Аляске понимания по Украине касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Киева, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Там (в Анкоридже - ред.) были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании. Вот недавно, когда здесь у нас был специальный представитель президента Трампа Стивен Уиткофф, по итогам его встречи с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным обе стороны, и российская, и американская, подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. ... Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности", - сказал Лавров во время посольского "круглого стола" по украинскому урегулированию.
аляска
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_a5cc103bba00d73af382a6d786b475b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , аляска, украина, сша, сергей лавров, стив уиткофф
РОССИЯ, Общество , Аляска, УКРАИНА, США, Сергей Лавров, Стив Уиткофф
12:28 11.12.2025
 
Лавров: Россия и США достигли пониманий о нейтральном статусе Киева

Лавров: РФ и США достигли пониманий о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Киева

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Достигнутые Россией и США на Аляске понимания по Украине касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Киева, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Там (в Анкоридже - ред.) были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании. Вот недавно, когда здесь у нас был специальный представитель президента Трампа Стивен Уиткофф, по итогам его встречи с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным обе стороны, и российская, и американская, подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. ... Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности", - сказал Лавров во время посольского "круглого стола" по украинскому урегулированию.
 
РОССИЯОбществоАляскаУКРАИНАСШАСергей ЛавровСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала