Лавров: Россия и США достигли пониманий о нейтральном статусе Киева

2025-12-11T12:28+0300

МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Достигнутые Россией и США на Аляске понимания по Украине касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Киева, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Там (в Анкоридже - ред.) были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании. Вот недавно, когда здесь у нас был специальный представитель президента Трампа Стивен Уиткофф, по итогам его встречи с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным обе стороны, и российская, и американская, подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. ... Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности", - сказал Лавров во время посольского "круглого стола" по украинскому урегулированию.

