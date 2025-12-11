https://1prime.ru/20251211/lavrov-865436453.html
Лавров высказался о территориальной проблеме конфликта на Украине
Лавров высказался о территориальной проблеме конфликта на Украине - 11.12.2025, ПРАЙМ
Лавров высказался о территориальной проблеме конфликта на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и... | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России. "Еще раз хочу сказать, у нас тоже есть конституция, и в соответствии с этой конституцией Крым, Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области являются неотъемлемыми, равноправными частями, субъектами РФ. И еще раз подчеркну то, что много раз говорил. Нам не территории нужны. Нам важна судьба людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, строили города, дороги, порты... Но именно права этих людей сейчас перечеркнуты киевским режимом", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров высказался о территориальной проблеме конфликта на Украине
Лавров назвал Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области неотъемлемыми частями РФ