Лавров высказался о территориальной проблеме конфликта на Украине

Лавров высказался о территориальной проблеме конфликта на Украине - 11.12.2025

Лавров высказался о территориальной проблеме конфликта на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и... | 11.12.2025

2025-12-11T12:48+0300

2025-12-11T12:48+0300

2025-12-11T12:48+0300

россия

общество

рф

крым

лнр

сергей лавров

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России. "Еще раз хочу сказать, у нас тоже есть конституция, и в соответствии с этой конституцией Крым, Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области являются неотъемлемыми, равноправными частями, субъектами РФ. И еще раз подчеркну то, что много раз говорил. Нам не территории нужны. Нам важна судьба людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, строили города, дороги, порты... Но именно права этих людей сейчас перечеркнуты киевским режимом", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

