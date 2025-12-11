https://1prime.ru/20251211/lavrov-865436725.html
Россия передала США предложения по гарантиям безопасности, заявил Лавров
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. "Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, которые касались коллективных гарантий безопасности. Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной", - сказал Лавров.
