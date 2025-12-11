https://1prime.ru/20251211/lavrov-865436725.html

Россия передала США предложения по гарантиям безопасности, заявил Лавров

Россия передала США предложения по гарантиям безопасности, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ

Россия передала США предложения по гарантиям безопасности, заявил Лавров

Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T12:51+0300

2025-12-11T12:51+0300

2025-12-11T12:51+0300

россия

сша

рф

украина

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. "Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, которые касались коллективных гарантий безопасности. Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной", - сказал Лавров.

https://1prime.ru/20251211/lavrov-865436250.html

сша

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, украина, сергей лавров