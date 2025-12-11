Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал, что изменилось в плане по Украине после переговоров с ЕС - 11.12.2025
Лавров рассказал, что изменилось в плане по Украине после переговоров с ЕС
2025-12-11T12:54+0300
2025-12-11T13:06+0300
мировая экономика
общество
украина
владимир зеленский
сергей лавров
МОСКВА, 11 дек - Прайм. После того, как Владимир Зеленский пообщался с главами европейских стран, из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пропал пункт о правах национальных меньшинств на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."После того, как Соединенные Штаты распространили свой план (мирного урегулирования по Украине – ред.) из 28 пунктов, он утек в прессу… Там (в плане - ред.) было записано, что необходимо защищать и языки меньшинств, и религиозные свободы, и вся нацистская идеология, и деятельность должны быть запрещены. После контактов с европейцами, количество пунктов сократилось, и тот пункт, который требовал запретить всю нацистскую идеологию и деятельность, исчез", - заявил он в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Глава МИД РФ выразил уверенность, что пункт о правах нацменьшинств был убран именно западниками и Зеленским.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
украина
мировая экономика, общество, украина, владимир зеленский, сергей лавров
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
12:54 11.12.2025 (обновлено: 13:06 11.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Логотип Евросоюза . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - Прайм. После того, как Владимир Зеленский пообщался с главами европейских стран, из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пропал пункт о правах национальных меньшинств на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"После того, как Соединенные Штаты распространили свой план (мирного урегулирования по Украине – ред.) из 28 пунктов, он утек в прессу… Там (в плане - ред.) было записано, что необходимо защищать и языки меньшинств, и религиозные свободы, и вся нацистская идеология, и деятельность должны быть запрещены. После контактов с европейцами, количество пунктов сократилось, и тот пункт, который требовал запретить всю нацистскую идеологию и деятельность, исчез", - заявил он в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Глава МИД РФ выразил уверенность, что пункт о правах нацменьшинств был убран именно западниками и Зеленским.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Лавров высказался о территориальной проблеме конфликта на Украине
12:48
 
