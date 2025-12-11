https://1prime.ru/20251211/lavrov-865437293.html

Если Европа решит воевать, Россия к этому готова, заявил Лавров

Если Европа решит воевать, Россия к этому готова, заявил Лавров - 11.12.2025

Если Европа решит воевать, Россия к этому готова, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что, если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас. | 11.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что, если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас. "Как сказал наш президент (Владимир Путин - ред.), если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас", - заявил Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

