Если Европа решит воевать, Россия к этому готова, заявил Лавров
Если Европа решит воевать, Россия к этому готова, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Если Европа решит воевать, Россия к этому готова, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что, если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас. | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что, если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас. "Как сказал наш президент (Владимир Путин - ред.), если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас", - заявил Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
