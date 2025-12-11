Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-11T13:00+0300
2025-12-11T13:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910797_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_35ee7bb7f32e48e010038ff50527da4d.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что, если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас. "Как сказал наш президент (Владимир Путин - ред.), если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас", - заявил Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
13:00 11.12.2025
 
Если Европа решит воевать, Россия к этому готова, заявил Лавров

Лавров: если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас

© МИД РФ | Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что, если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас.
"Как сказал наш президент (Владимир Путин - ред.), если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас", - заявил Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Лавров рассказал, что изменилось в плане по Украине после переговоров с ЕС
12:54
 
