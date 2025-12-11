https://1prime.ru/20251211/lavrov-865437422.html
Россия не вынашивает агрессивных планов против НАТО и ЕС, заявил Лавров
2025-12-11T13:01+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы не вынашиваем никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
