Россия не вынашивает агрессивных планов против НАТО и ЕС, заявил Лавров

Россия не вынашивает агрессивных планов против НАТО и ЕС, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ

Россия не вынашивает агрессивных планов против НАТО и ЕС, заявил Лавров

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T13:01+0300

2025-12-11T13:01+0300

2025-12-11T13:01+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы не вынашиваем никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

