Россия не вынашивает агрессивных планов против НАТО и ЕС, заявил Лавров - 11.12.2025
Россия не вынашивает агрессивных планов против НАТО и ЕС, заявил Лавров
2025-12-11T13:01+0300
2025-12-11T13:01+0300
россия
мировая экономика
рф
украина
сергей лавров
нато
ес
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы не вынашиваем никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
россия, мировая экономика, рф, украина, сергей лавров, нато, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Сергей Лавров, НАТО, ЕС
13:01 11.12.2025
 
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не вынашиваем никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
РОССИЯ Мировая экономика РФ УКРАИНА Сергей Лавров НАТО ЕС
 
 
