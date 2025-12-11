https://1prime.ru/20251211/lavrov-865439279.html

Россия готова учитывать предложения НАТО по безопасности, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы, кстати сказать, всегда выступаем за то, что, начиная с 2010, еще раньше в 2008 году мы предлагали Североатлантическому альянсу сформировать договор, который будет юридически обязывающим и будет посвящен коллективным гарантиям безопасности", - заявил министр в ходе посольского "круглого стола", посвященного урегулированию на Украине.

