Россия готова учитывать предложения НАТО по безопасности, заявил Лавров
Россия готова учитывать предложения НАТО по безопасности, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Россия готова учитывать предложения НАТО по безопасности, заявил Лавров
Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности, заявил министр иностранных дел... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T13:23+0300
2025-12-11T13:23+0300
2025-12-11T13:23+0300
россия
москва
рф
украина
сергей лавров
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы, кстати сказать, всегда выступаем за то, что, начиная с 2010, еще раньше в 2008 году мы предлагали Североатлантическому альянсу сформировать договор, который будет юридически обязывающим и будет посвящен коллективным гарантиям безопасности", - заявил министр в ходе посольского "круглого стола", посвященного урегулированию на Украине.
Россия готова учитывать предложения НАТО по безопасности, заявил Лавров
