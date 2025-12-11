Европа пытается пролезть за стол переговоров по Украине, заявил Лавров

https://1prime.ru/20251211/lavrov-865439396.html
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Европа всячески пытается пролезть за стол урегулирования, но те идеи, которые вынашивает Европа, они не будут полезны для переговоров. Им надо все-таки посмотреть на себя со стороны и заняться серьезным подходом, а не продолжать пропаганду и агитацию", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
