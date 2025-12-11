https://1prime.ru/20251211/lavrov-865439396.html

Европа пытается пролезть за стол переговоров по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Европа всячески пытается пролезть за стол урегулирования, но те идеи, которые вынашивает Европа, они не будут полезны для переговоров. Им надо все-таки посмотреть на себя со стороны и заняться серьезным подходом, а не продолжать пропаганду и агитацию", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.

