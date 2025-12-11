Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа пытается пролезть за стол переговоров по Украине, заявил Лавров - 11.12.2025
Европа пытается пролезть за стол переговоров по Украине, заявил Лавров
Европа пытается пролезть за стол переговоров по Украине, заявил Лавров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Европа пытается пролезть за стол переговоров по Украине, заявил Лавров
Европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T13:24+0300
2025-12-11T13:24+0300
россия
мировая экономика
украина
рф
европа
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Европа всячески пытается пролезть за стол урегулирования, но те идеи, которые вынашивает Европа, они не будут полезны для переговоров. Им надо все-таки посмотреть на себя со стороны и заняться серьезным подходом, а не продолжать пропаганду и агитацию", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
украина
рф
европа
россия, мировая экономика, украина, рф, европа, сергей лавров
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ЕВРОПА, Сергей Лавров
13:24 11.12.2025
 
Европа пытается пролезть за стол переговоров по Украине, заявил Лавров

Лавров: Европа пытается всячески пролезть за стол переговоров по Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Европа всячески пытается пролезть за стол урегулирования, но те идеи, которые вынашивает Европа, они не будут полезны для переговоров. Им надо все-таки посмотреть на себя со стороны и заняться серьезным подходом, а не продолжать пропаганду и агитацию", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
