Турецкой лире предрекли ослабление к концу 2026 года

2025-12-11T20:15+0300

АНКАРА, 11 дек - ПРАЙМ. Турецкая национальная валюта - лира - может ослабнуть до 51 за доллар к концу 2026 года, считает экономист Зюмрют Имамоглу. Газета Dunya 5 декабря написала, что Deutsche Bank ожидает падения лиры до уровня в 52 за доллар в 2026 году. Согласно данным центрального банка Турции на четверг, официальный курс доллара установлен на отметке в 42,53 лиры, неделю назад он составлял 42,36 лиры. "При отсутствии внешних шоков прогноз на конец 2026 года составляет 51 лиру за доллар. При таком сценарии рисков долларизации не возникнет", - сказала Имамоглу, слова которой привела газета Ekonomim. По словам эксперта, если в январе и феврале опубликуют положительные данные по инфляции, иностранные инвесторы могут проявить интерес к турецким облигациям. Имамоглу также полагает, что Турция находится в благоприятной позиции с точки зрения внешних заимствований и не испытывает дефицита валютной ликвидности. Она отметила, что повестка 2026 года выглядит амбициозной и при совпадении инфляции с ожиданиями возможен пересмотр кредитного рейтинга страны в сторону повышения. Имамоглу уточнила, что прогноз роста экономики Турции на 2026 год повысили с 3,2% до 3,5%. По последним данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в ноябре замедлилась до 31,07% с 32,87% в октябре. Независимая исследовательская группа ENAG оценила ноябрьский рост потребительских цен в 2,13%, а годовой показатель - в 56,82%. Центральный банк Турции перешел к жесткой денежно-кредитной политике в июне 2023 года, повысив ключевую ставку с 8,5% до 15%. В дальнейшем она последовательно увеличивалась и достигла 50% в марте 2024 года, после чего оставалась неизменной до конца года. В декабре 2024 года ставку снизили до 47,5%, а в сентябре этого года она достигла 40,5%.

