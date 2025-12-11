Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жительница Омска украла из киоска 1400 лотерейных билетов
Жительница Омска украла из киоска 1400 лотерейных билетов
ОМСК, 11 дек - ПРАЙМ. Жительница Омска устроилась в лотерейный киоск, где похитила 1400 лотерейных билетов, среди которых только один оказался выигрышным на сумму более 2000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Следователи возбудили уголовное дело о краже 1400 лотерейных билетов, в совершении которой подозревается 77-летняя работница киоска. Женщина работала в лотерейном киоске и на протяжении полутора лет систематически похищала из торгового павильона билеты, стоимостью от 30 до 1 000 рублей. В случае выигрыша женщина тратила деньги на приобретение новых билетов. "Лишь единожды сумма выигрыша превысила 2 000 рублей. Противоправная деятельность женщины вскрылась, когда владелец киоска – 41‑летний индивидуальный предприниматель – провёл ревизию и обнаружил недостачу 1 400 билетов на сумму 336 тысяч рублей. Уличённая в краже продавец пообещала компенсировать причинённый ущерб, а затем уволилась, прекратив всякое общение с бывшим работодателем", – сообщили в пресс-службе. После этого бизнесмен обратился за помощью в полицию. Полицейские задержали пенсионерку, которая объяснила, что рассчитывала сорвать крупный куш, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами. На данный момент омичка находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
бизнес, умвд
Бизнес, УМВД
15:31 11.12.2025
 
Жительница Омска украла из киоска 1400 лотерейных билетов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛотерейные билеты "Русского лото"
Лотерейные билеты "Русского лото". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
