Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь дорожает после выхода итогов заседания ФРС США - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/med-865428286.html
Медь дорожает после выхода итогов заседания ФРС США
Медь дорожает после выхода итогов заседания ФРС США - 11.12.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает после выхода итогов заседания ФРС США
Стоимость меди поднимается в четверг после выхода итогов заключительного в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T09:07+0300
2025-12-11T09:07+0300
рынок
торги
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в четверг после выхода итогов заключительного в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.00 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,42%, до 5,376 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,61%, до 11 556,5 доллара, алюминия - на 0,37%, до 2 867 долларов, стоимость цинка снизилась на 0,26%, до 3 082 долларов. Ранее в четверг стали известны итоги двухдневного заседания Федрезерва США. Регулятор по итогам декабрьского заседания третий раз подряд понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75% годовых. Снижение учетной ставки ФРС может отражаться на курсе доллара, ослабляя его, что поддерживает спрос на медь со стороны держателей иностранной валюты.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex, федрезерв
Рынок, Торги, США, Comex, Федрезерв
09:07 11.12.2025
 
Медь дорожает после выхода итогов заседания ФРС США

Медь дорожает после выхода итогов заключительного в этом году заседания ФРС США

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в четверг после выхода итогов заключительного в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.00 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,42%, до 5,376 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,61%, до 11 556,5 доллара, алюминия - на 0,37%, до 2 867 долларов, стоимость цинка снизилась на 0,26%, до 3 082 долларов.
Ранее в четверг стали известны итоги двухдневного заседания Федрезерва США. Регулятор по итогам декабрьского заседания третий раз подряд понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75% годовых.
Снижение учетной ставки ФРС может отражаться на курсе доллара, ослабляя его, что поддерживает спрос на медь со стороны держателей иностранной валюты.
 
РынокТоргиСШАComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала