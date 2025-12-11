https://1prime.ru/20251211/med-865428286.html

Медь дорожает после выхода итогов заседания ФРС США

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в четверг после выхода итогов заключительного в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.00 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,42%, до 5,376 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,61%, до 11 556,5 доллара, алюминия - на 0,37%, до 2 867 долларов, стоимость цинка снизилась на 0,26%, до 3 082 долларов. Ранее в четверг стали известны итоги двухдневного заседания Федрезерва США. Регулятор по итогам декабрьского заседания третий раз подряд понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75% годовых. Снижение учетной ставки ФРС может отражаться на курсе доллара, ослабляя его, что поддерживает спрос на медь со стороны держателей иностранной валюты.

