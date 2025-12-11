Производство медовухи в России в 2025 году выросло на 10,3%

https://1prime.ru/20251211/medovukha-865426665.html
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Производство медовухи в России в январе-ноябре 2025 года выросло на 10,3% в годовом выражении - до 3,653 миллиона декалитров, выпуск сидра увеличился на 23,5% и составил 11,83 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Пуаре произвели на 8,8% меньше - 203 тысячи декалитров. Всего сидра, пуаре и медовухи было выпущено на 19,6% больше - 15,685 миллиона декалитров. Производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% за 11 месяцев уменьшилось на 1,1% в годовом выражении - до 719,711 миллиона декалитров. Пива крепостью свыше 8,6% выпустили на 7,2% меньше - 73 тысячи декалитров. Выпуск пивных напитков вырос на 0,8% и составил 110,41 миллиона декалитров. Всего пива и пивных напитков произвели за указанный период на 0,8% меньше - 830,194 миллиона декалитров. Общий объем выпуска напитков брожения с учетом всех типов в России в январе-ноябре снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 845,879 миллиона декалитров.
