Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/merts-865447041.html
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев - 11.12.2025, ПРАЙМ
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев
Европейские государства направили президенту США Дональду Трампу документ, касающийся территориальных уступок со стороны Украины, сообщил канцлер Германии... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T17:00+0300
2025-12-11T17:00+0300
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
киев
всу
нато
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейские государства направили президенту США Дональду Трампу документ, касающийся территориальных уступок со стороны Украины, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции вместе с генсеком НАТО Марком Рютте."Мы отправили документ, который касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять", — утверждает он.Как отметил немецкий канцлер, Трамп не был осведомлен об этом документе на момент телефонного разговора, состоявшегося вчера с европейскими лидерами.На текущей неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на компромисс по территориальным вопросам, ссылаясь на то, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и приступить к переговорам, иначе время для свободного принятия решений уменьшается. Продолжение боевых действий для ВСУ является бессмысленным и рискованным.2 декабря президент Владимир Путин встретился в Кремле с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, который является зятем американского лидера. Приезд представителей Америки в Россию был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине. По словам Путина, американская сторона разбила 27 пунктов на четыре группы для отдельного обсуждения.Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры в Кремле как очень насыщенные, добавив, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также подчеркнул, что успехи российской армии на фронте оказали положительное влияние на динамику и содержание переговоров.
https://1prime.ru/20251211/ukraina-865443868.html
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865443465.html
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865430125.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дональд трамп, владимир путин, киев, всу, нато, фридрих мерц
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Киев, ВСУ, НАТО, Фридрих Мерц
17:00 11.12.2025
 
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев

Мерц: Европа отправила Трампу предложение о территориальных уступках Киева

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейские государства направили президенту США Дональду Трампу документ, касающийся территориальных уступок со стороны Украины, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции вместе с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Мы отправили документ, который касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять", — утверждает он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине
15:30
Как отметил немецкий канцлер, Трамп не был осведомлен об этом документе на момент телефонного разговора, состоявшегося вчера с европейскими лидерами.
На текущей неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на компромисс по территориальным вопросам, ссылаясь на то, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и приступить к переговорам, иначе время для свободного принятия решений уменьшается. Продолжение боевых действий для ВСУ является бессмысленным и рискованным.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским в Лондоне
15:10
2 декабря президент Владимир Путин встретился в Кремле с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, который является зятем американского лидера. Приезд представителей Америки в Россию был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине. По словам Путина, американская сторона разбила 27 пунктов на четыре группы для отдельного обсуждения.
Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры в Кремле как очень насыщенные, добавив, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также подчеркнул, что успехи российской армии на фронте оказали положительное влияние на динамику и содержание переговоров.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа
10:33
 
УКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинКиевВСУНАТОФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала