Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев
Мерц: Европа отправила Трампу предложение о территориальных уступках Киева
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейские государства направили президенту США Дональду Трампу документ, касающийся территориальных уступок со стороны Украины, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции вместе с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Мы отправили документ, который касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять", — утверждает он.
Как отметил немецкий канцлер, Трамп не был осведомлен об этом документе на момент телефонного разговора, состоявшегося вчера с европейскими лидерами.
На текущей неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на компромисс по территориальным вопросам, ссылаясь на то, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и приступить к переговорам, иначе время для свободного принятия решений уменьшается. Продолжение боевых действий для ВСУ является бессмысленным и рискованным.
2 декабря президент Владимир Путин встретился в Кремле с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, который является зятем американского лидера. Приезд представителей Америки в Россию был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине. По словам Путина, американская сторона разбила 27 пунктов на четыре группы для отдельного обсуждения.
Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры в Кремле как очень насыщенные, добавив, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также подчеркнул, что успехи российской армии на фронте оказали положительное влияние на динамику и содержание переговоров.