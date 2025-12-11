https://1prime.ru/20251211/merts-865447041.html

Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев

Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев - 11.12.2025, ПРАЙМ

Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готов пойти Киев

Европейские государства направили президенту США Дональду Трампу документ, касающийся территориальных уступок со стороны Украины, сообщил канцлер Германии... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T17:00+0300

2025-12-11T17:00+0300

2025-12-11T17:00+0300

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

киев

всу

нато

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg

МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейские государства направили президенту США Дональду Трампу документ, касающийся территориальных уступок со стороны Украины, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции вместе с генсеком НАТО Марком Рютте."Мы отправили документ, который касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять", — утверждает он.Как отметил немецкий канцлер, Трамп не был осведомлен об этом документе на момент телефонного разговора, состоявшегося вчера с европейскими лидерами.На текущей неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на компромисс по территориальным вопросам, ссылаясь на то, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и приступить к переговорам, иначе время для свободного принятия решений уменьшается. Продолжение боевых действий для ВСУ является бессмысленным и рискованным.2 декабря президент Владимир Путин встретился в Кремле с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, который является зятем американского лидера. Приезд представителей Америки в Россию был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине. По словам Путина, американская сторона разбила 27 пунктов на четыре группы для отдельного обсуждения.Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры в Кремле как очень насыщенные, добавив, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также подчеркнул, что успехи российской армии на фронте оказали положительное влияние на динамику и содержание переговоров.

https://1prime.ru/20251211/ukraina-865443868.html

https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865443465.html

https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865430125.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, дональд трамп, владимир путин, киев, всу, нато, фридрих мерц