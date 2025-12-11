https://1prime.ru/20251211/mishustin-865446334.html

Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в начале 2025 года было подписано соглашение, позволяющее предприятиям стран союза размещать свои ценные бумаги на биржевых площадках любого государства "пятерки", а в августе была утверждена программа развития биржевых торгов. "Уже есть конкретные результаты. Доля национальных валют в расчетах внутри союза достигла 93%", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

