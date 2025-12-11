https://1prime.ru/20251211/mishustin-865446334.html
Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС - 11.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
Доля национальных валют в расчетах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T16:29+0300
2025-12-11T16:29+0300
2025-12-11T16:29+0300
россия
мировая экономика
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в начале 2025 года было подписано соглашение, позволяющее предприятиям стран союза размещать свои ценные бумаги на биржевых площадках любого государства "пятерки", а в августе была утверждена программа развития биржевых торгов. "Уже есть конкретные результаты. Доля национальных валют в расчетах внутри союза достигла 93%", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
Мишустин: доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что в начале 2025 года было подписано соглашение, позволяющее предприятиям стран союза размещать свои ценные бумаги на биржевых площадках любого государства "пятерки", а в августе была утверждена программа развития биржевых торгов.
"Уже есть конкретные результаты. Доля национальных валют в расчетах внутри союза достигла 93%", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.