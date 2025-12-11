Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал ЕАЭС ускорить укрепление транспортной связанности
Мишустин призвал ЕАЭС ускорить укрепление транспортной связанности - 11.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал ЕАЭС ускорить укрепление транспортной связанности
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в евразийском регионе. "Продолжаем укреплять транспортную связанность в евразийском регионе. Здесь крайне важно ускорить внедрение современных решений, в первую очередь для модернизации логистической инфраструктуры и цифровизации транспортных коридоров. Чтобы увеличить пропускную способность действующих маршрутов, конечно, как следствие - значит увеличить объем грузоперевозок", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он отметил, что это нужно и для расширения торговли с государствами, не входящими в союз, интерес к такому взаимодействию растет.
16:33 11.12.2025
 
Мишустин призвал ЕАЭС ускорить укрепление транспортной связанности

Мишустин призвал ЕАЭС ускорить внедрение новых решений для транспортной связанности

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в евразийском регионе.
"Продолжаем укреплять транспортную связанность в евразийском регионе. Здесь крайне важно ускорить внедрение современных решений, в первую очередь для модернизации логистической инфраструктуры и цифровизации транспортных коридоров. Чтобы увеличить пропускную способность действующих маршрутов, конечно, как следствие - значит увеличить объем грузоперевозок", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он отметил, что это нужно и для расширения торговли с государствами, не входящими в союз, интерес к такому взаимодействию растет.
 
