Мишустин призвал ЕАЭС ускорить укрепление транспортной связанности
Мишустин призвал ЕАЭС ускорить укрепление транспортной связанности
2025-12-11T16:33+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в евразийском регионе. "Продолжаем укреплять транспортную связанность в евразийском регионе. Здесь крайне важно ускорить внедрение современных решений, в первую очередь для модернизации логистической инфраструктуры и цифровизации транспортных коридоров. Чтобы увеличить пропускную способность действующих маршрутов, конечно, как следствие - значит увеличить объем грузоперевозок", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он отметил, что это нужно и для расширения торговли с государствами, не входящими в союз, интерес к такому взаимодействию растет.
