https://1prime.ru/20251211/moskva-865425291.html
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска - 11.12.2025, ПРАЙМ
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска
Более 200 пассажиров ожидают полета в Москву из-за задержанного по техническим причинам рейса в аэропорту Хабаровска, сообщает Дальневосточная транспортная... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T06:55+0300
2025-12-11T06:55+0300
2025-12-11T06:55+0300
бизнес
россия
москва
хабаровск
хабаровский край
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865425291.jpg?1765425311
ХАБАРОВСК, 11 дек - ПРАЙМ. Более 200 пассажиров ожидают полета в Москву из-за задержанного по техническим причинам рейса в аэропорту Хабаровска, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В аэропорту Хабаровск по техническим причинам задержан вылет рейса в Москву авиакомпании "Аэрофлот", запланированный 10 декабря на 12.50 (5.50 мск). Отправления ожидают 230 пассажиров. Вылет запланирован сегодня в 15.00 (8.00 мск)", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что авиаперевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг.
"Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия в Хабаровском крае скорректировано расписание рейсов Николаевск-на-Амуре – Аян, Охотск-Хабаровск и в обратных направлениях", - добавило ведомство.
По данным надзорного ведомства, Хабаровская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров в период ожидания.
москва
хабаровск
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, хабаровск, хабаровский край, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Хабаровск, Хабаровский край, Аэрофлот
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска из-за задержки рейса
ХАБАРОВСК, 11 дек - ПРАЙМ. Более 200 пассажиров ожидают полета в Москву из-за задержанного по техническим причинам рейса в аэропорту Хабаровска, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В аэропорту Хабаровск по техническим причинам задержан вылет рейса в Москву авиакомпании "Аэрофлот", запланированный 10 декабря на 12.50 (5.50 мск). Отправления ожидают 230 пассажиров. Вылет запланирован сегодня в 15.00 (8.00 мск)", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что авиаперевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг.
"Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия в Хабаровском крае скорректировано расписание рейсов Николаевск-на-Амуре – Аян, Охотск-Хабаровск и в обратных направлениях", - добавило ведомство.
По данным надзорного ведомства, Хабаровская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров в период ожидания.