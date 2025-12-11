https://1prime.ru/20251211/moskva-865425291.html

Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска

Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска

ХАБАРОВСК, 11 дек - ПРАЙМ. Более 200 пассажиров ожидают полета в Москву из-за задержанного по техническим причинам рейса в аэропорту Хабаровска, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В аэропорту Хабаровск по техническим причинам задержан вылет рейса в Москву авиакомпании "Аэрофлот", запланированный 10 декабря на 12.50 (5.50 мск). Отправления ожидают 230 пассажиров. Вылет запланирован сегодня в 15.00 (8.00 мск)", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что авиаперевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг. "Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия в Хабаровском крае скорректировано расписание рейсов Николаевск-на-Амуре – Аян, Охотск-Хабаровск и в обратных направлениях", - добавило ведомство. По данным надзорного ведомства, Хабаровская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров в период ожидания.

