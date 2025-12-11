Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/moskva-865425291.html
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска - 11.12.2025, ПРАЙМ
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска
Более 200 пассажиров ожидают полета в Москву из-за задержанного по техническим причинам рейса в аэропорту Хабаровска, сообщает Дальневосточная транспортная... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T06:55+0300
2025-12-11T06:55+0300
бизнес
россия
москва
хабаровск
хабаровский край
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865425291.jpg?1765425311
ХАБАРОВСК, 11 дек - ПРАЙМ. Более 200 пассажиров ожидают полета в Москву из-за задержанного по техническим причинам рейса в аэропорту Хабаровска, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В аэропорту Хабаровск по техническим причинам задержан вылет рейса в Москву авиакомпании "Аэрофлот", запланированный 10 декабря на 12.50 (5.50 мск). Отправления ожидают 230 пассажиров. Вылет запланирован сегодня в 15.00 (8.00 мск)", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что авиаперевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг. "Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия в Хабаровском крае скорректировано расписание рейсов Николаевск-на-Амуре – Аян, Охотск-Хабаровск и в обратных направлениях", - добавило ведомство. По данным надзорного ведомства, Хабаровская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров в период ожидания.
москва
хабаровск
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, хабаровск, хабаровский край, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Хабаровск, Хабаровский край, Аэрофлот
06:55 11.12.2025
 
Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска

Более 200 пассажиров ожидают вылета в Москву из Хабаровска из-за задержки рейса

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 11 дек - ПРАЙМ. Более 200 пассажиров ожидают полета в Москву из-за задержанного по техническим причинам рейса в аэропорту Хабаровска, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В аэропорту Хабаровск по техническим причинам задержан вылет рейса в Москву авиакомпании "Аэрофлот", запланированный 10 декабря на 12.50 (5.50 мск). Отправления ожидают 230 пассажиров. Вылет запланирован сегодня в 15.00 (8.00 мск)", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что авиаперевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг.
"Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия в Хабаровском крае скорректировано расписание рейсов Николаевск-на-Амуре – Аян, Охотск-Хабаровск и в обратных направлениях", - добавило ведомство.
По данным надзорного ведомства, Хабаровская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров в период ожидания.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАХабаровскХабаровский крайАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала