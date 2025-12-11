Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/moskva-865436851.html
В аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов
В аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов - 11.12.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов
Почти 240 рейсов задержаны в трех аэропортах Москвы по состоянию на утро четверга, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T12:52+0300
2025-12-11T12:52+0300
бизнес
россия
москва
внуково
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:187:1857:1232_1920x0_80_0_0_4c576e50d0d252967dc5bd3a7f5903ca.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Почти 240 рейсов задержаны в трех аэропортах Москвы по состоянию на утро четверга, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "В связи с ограничениями в работе аэропортов московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По состоянию на утро 11 декабря 2025 года: в Домодедово задержано 69 рейсов; в Шереметьево – 75 рейсов; во Внуково – 94 рейса", - говорится в сообщении. Как отмечают в транспортной прокуратуре, по результатам проверок будет дана оценка обеспечению соблюдения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг.
москва
внуково
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:0:1651:1238_1920x0_80_0_0_548fd6e03cb2888c3bfd4c78497f9e9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Внуково, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
12:52 11.12.2025
 
В аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов

В трех аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Почти 240 рейсов задержаны в трех аэропортах Москвы по состоянию на утро четверга, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"В связи с ограничениями в работе аэропортов московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По состоянию на утро 11 декабря 2025 года: в Домодедово задержано 69 рейсов; в Шереметьево – 75 рейсов; во Внуково – 94 рейса", - говорится в сообщении.
Как отмечают в транспортной прокуратуре, по результатам проверок будет дана оценка обеспечению соблюдения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАВнуковоаэропорт Домодедовоаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала