В аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов
В аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов - 11.12.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов
Почти 240 рейсов задержаны в трех аэропортах Москвы по состоянию на утро четверга, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T12:52+0300
2025-12-11T12:52+0300
2025-12-11T12:52+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Почти 240 рейсов задержаны в трех аэропортах Москвы по состоянию на утро четверга, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "В связи с ограничениями в работе аэропортов московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По состоянию на утро 11 декабря 2025 года: в Домодедово задержано 69 рейсов; в Шереметьево – 75 рейсов; во Внуково – 94 рейса", - говорится в сообщении. Как отмечают в транспортной прокуратуре, по результатам проверок будет дана оценка обеспечению соблюдения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг.
