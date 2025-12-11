https://1prime.ru/20251211/moskva-865436851.html

В аэропортах Москвы задержали почти 240 рейсов

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Почти 240 рейсов задержаны в трех аэропортах Москвы по состоянию на утро четверга, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "В связи с ограничениями в работе аэропортов московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По состоянию на утро 11 декабря 2025 года: в Домодедово задержано 69 рейсов; в Шереметьево – 75 рейсов; во Внуково – 94 рейса", - говорится в сообщении. Как отмечают в транспортной прокуратуре, по результатам проверок будет дана оценка обеспечению соблюдения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг.

