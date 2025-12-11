Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук - 11.12.2025, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук
Страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук - 11.12.2025, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) фактически осуществили переход на расчеты в нацвалютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T18:55+0300
2025-12-11T18:55+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) фактически осуществили переход на расчеты в нацвалютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. На заседании межправсовета ЕЭАС в четверг в Москве отмечалось, что Союз развивается, растет доля взаимной торговли между странами, рассказал Оверчук. "И, что очень важно, фактически мы осуществили переход на национальные валюты. Более 93% взаиморасчетов между нашими государствами осуществляются в национальных валютах, в основном, конечно, в российском рубле", - сказал Оверчук.
рынок, россия, рф, москва, алексей оверчук
Экономика, Рынок, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Алексей Оверчук
18:55 11.12.2025
 
Страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах

Купюры
Купюры
Купюры. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) фактически осуществили переход на расчеты в нацвалютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
На заседании межправсовета ЕЭАС в четверг в Москве отмечалось, что Союз развивается, растет доля взаимной торговли между странами, рассказал Оверчук.
"И, что очень важно, фактически мы осуществили переход на национальные валюты. Более 93% взаиморасчетов между нашими государствами осуществляются в национальных валютах, в основном, конечно, в российском рубле", - сказал Оверчук.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Путин заявил о необходимости расширять использование нацвалют в БРИКС
4 декабря, 18:42
 
Заголовок открываемого материала