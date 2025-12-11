https://1prime.ru/20251211/natsvalyuty-865449752.html
Страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук
экономика
рынок
россия
рф
москва
алексей оверчук
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) фактически осуществили переход на расчеты в нацвалютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. На заседании межправсовета ЕЭАС в четверг в Москве отмечалось, что Союз развивается, растет доля взаимной торговли между странами, рассказал Оверчук. "И, что очень важно, фактически мы осуществили переход на национальные валюты. Более 93% взаиморасчетов между нашими государствами осуществляются в национальных валютах, в основном, конечно, в российском рубле", - сказал Оверчук.
