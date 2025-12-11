https://1prime.ru/20251211/obem-865423115.html

Объем наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей

Объем наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей - 11.12.2025, ПРАЙМ

Объем наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей

Объем рублевой наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей - это максимум с ноября 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T03:47+0300

2025-12-11T03:47+0300

2025-12-11T03:47+0300

финансы

россия

банки

дмитрий куликов

банк россия

банк россии

акра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865423115.jpg?1765414067

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Объем рублевой наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей - это максимум с ноября 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Россияне в середине осени увеличили объем наличных рублей на 122,9 миллиарда рублей, или на 0,8% - до 16,4 триллиона рублей. Показатель выше последний раз был в конце осени 2023 года - на уровне 16,5 триллионов рублей. В то же время наличные сбережения в иностранной валюте, наоборот, снизились - на 1,7%, до 7,7 триллиона рублей. Однако в долларовом выражении объем валюты "под подушкой" даже вырос, достигнув 94,9 миллиарда долларов против 94,1 миллиарда месяцем ранее. Это связано с курсом рубля к доллару, который за ноябрь немного укрепился. "Объем рублевой наличности на руках у населения растет вместе с размером экономики. На руках домохозяйств стабильно находится объем наличности величиной около 8% ВВП. Временные отклонения вверх от этой цифры наблюдаются в моменты роста неопределенности. Сейчас мы находимся близко к исторической норме: 16,4 триллиона рублей соответствуют 7,7-7,8% ВВП", - прокомментировал РИА Новости старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, дмитрий куликов, банк россия, банк россии, акра